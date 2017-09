Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ trong 8 tháng

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 8 tháng qua, chỉ số này tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Lý do chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng nhẹ chủ yếu do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn cùng kỳ. Trong 8 tháng qua, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước là sản xuất kim loại; dệt; sản xuất xe có động cơ; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác.

Ngược lại, một số ngành tăng thấp, hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất thuốc, hóa dược, thuốc lá, da và các đồ liên quan, hóa chất tăng từ 2,6-5,4%; trong khi ngành khai khoáng giảm 3,8%; khai thác dầu khô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.

Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước như: Quảng Nam; Thái Nguyên; Hải Phòng; Đà Nẵng; Cần Thơ; Bình Dương; Đồng Nai; Bắc Ninh; Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm đầu tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là dệt, kim loại; hóa chất và các sản phẩm hóa chất; thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan...

Tuy nhiên, một số ngành lại có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 130%; sản xuất xe có động cơ; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng.../.