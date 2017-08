Chiêm ngưỡng những chú cá rồng đắt đỏ, giá ngang cả xe hơi

Không chỉ được ví như “đế vương” trong các loài cá, cá rồng còn được xem là vật mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ. Chính vì ý nghĩa này mà không ít "đại gia" sẵn sàng chi vài trăm triệu, thậm chỉ vài tỷ đồng để mua về nhà Huyết long được xem là dòng cá rồng cao cấp, dân chơi cá thế giới cũng chỉ có vài người may mắn được sở hữu (Ảnh: Thukieng.com) Huyết rồng gồm có 2 dòng chính là cá Huyết rồng màu đỏ ớt (Chilli red) và cá Huyết rồng màu đỏ máu (Blood red) (Ảnh: Thukieng.com) Giá cá rồng huyết long là đắt nhất trong dòng cá rồng (Ảnh: kT) Giá cá huyết long phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kích thước của cá (ngắn hay dài), trong lượng (lớn hay nhỏ) và màu sắc toàn thân. Có con giá chỉ vài chục triệu, nhưng cũng có loại cá "khủng" giá đến cả tỷ đồng (Ảnh: KT) Kim long bối đầu vàng thuộc dạng siêu đắt đỏ (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Kim long quá bối 24k với màu vàng chói lóa (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Cá rồng quá bối 24K cả thân hình lấp lánh như một thỏi vàng quý nên nhiều người quan niệm sở hữu được một chú cá này sẽ mang đến nhiều tài lộc (Ảnh: Dân trí) Cá rồng Kim long hùng vỹ có tên gọi khác “kim long Indonesia” do chúng có xuất xứ chủ yếu từ đảo Sumatra của Indonesia. Giá của mỗi chú cá này khoảng 2 - 3 triệu đồng/con (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Cá rồng hồng long có tên khoa học là Osteoglossidae. Cá rồng hồng long cũng thuộc họ cá rồng nhưng không nổi tiếng như huyết long hay kim long nên giá chỉ vài triệu đồng/con (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Cá rồng Thanh long có tên khoa học là Scleropages formosus, có giá khoảng 1 triệu đồng. Đây là loại cá rồng "bình dân" dành cho dân nhà giàu mới chơi cá cảnh (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Cá rồng Ngân long là loài có giá trị thấp nhất trong họ cá rồng, giá cá giống khoảng vài trăm nghìn/con (Ảnh: Cacanhhanoi.com) Cá rồng Platinum là một dạng đột biến đặc biệt về màu sắc cơ thể, giống như dạng đột biến bạch tạng ở con người, khiến cho cơ thể chúng có màu trắng (Ảnh: Cacanhhanoi) Một con cá rồng Bạch Long thuộc vào hàng hiếm có giá lên tới cả trăm triệu (Ảnh: Dân trí) Con cá đắt nhất thế giới là cá rồng Platinum - vua của các loài cá. Nó từng có giá bán lên tới 400.000 USD (gần 9 tỷ đồng) một con tương đương một chiếc siêu xe thể thao (Ảnh: Cacanhhanoi) Hắc Long xuất xứ từ Nam Mỹ và hình dạng cũng giống Bạch Long ở chỗ đuôi hình nón. Khi còn bé, Hắc Long có vi và vảy màu đen, với những dọc trắng hoặc vàng trên vi, Nhưng đến khi trưởng thành, Hắc Long sẽ từ từ mất dần màu sắc và trở thành màu xám (Ảnh: Cacanh.vn)

