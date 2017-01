Chợ hoa Xuân Đà Nẵng: Ế ẩm ngày cuối năm

Năm nay, người dân miền Trung liên tiếp hứng chịu 4 trận lũ, đặc biệt là tỉnh Bình Định nên các nhà vườn bị thiệt nặng nề. Vì thế không có hàng để bán. Hoa, cây cảnh năm nay cũng không được đẹp như mọi năm, nhiều chậu cúc mới chớm nở. Những chậu hoa chiều 30 Tết chờ người mua. Những người mua đến chợ không nhiều. Cạnh những chậu cúc vàng rực chỉ là những người bán hàng. Được bày bán nhiều nhất là quất. Quất ở đây chủ yếu là quất của Hội An. Những hàng quất cảnh từ Hội An mang ra bán cũng khá đìu hiu Giá mai năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái. Tùy vào những chậu mai lớn, nhỏ, đẹp hay không mà giá những chậu mai cũng khác nhau. Tuy vậy, người mua còn rất ít, chủ yếu đến xem và tham khảo giá cả. Người đàn ông này ngán ngẩm khi từ sáng tới giờ chỉ trả lời khách chứ không bán được chậu mai nào. Cây lão mai bạc tỷ vẫn chưa có người hỏi mua. Nhiều người chỉ chụp ảnh cây mai đẹp này lưu niệm . Những người có điều kiện chọn giải pháp thuê mai về trưng 3 ngày Tết. Xe chở mai cho thuê trung bày những ngày Tết. Khu vực bán mai có cả chục người bán những thi thoảng mới bán được một chậu. Bảng đại hạ giá được trưng ra tại nhiều điểm bán cây cảnh tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng. Khu vực bán Mai thưa thớt bóng người. Anh Tấn quê ở Tuy Phước cho biết, chuyến này anh bán chưa được nửa lượng mai mang ra Đà Nẵng, coi như lỗ vốn Từ đầu giờ chiều 30 Tết, anh Tấn chủ động đập các chậu mai để chở cây về quê. Mỗi gốc như thế này ai hỏi thì bán tháo từ 300.000-400.000 đồng. Những hình ảnh như thế này dễ gặp trong ngày 30 Tết./.

