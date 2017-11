Chùm ảnh: Nhộn nhịp sân bay Quốc tế Đà Nẵng dịp APEC

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất tại Việt Nam sau Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đây là cảng hàng không chủ đạo phục vụ nhu cầu giao thông hàng không quốc tế và nội địa cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Với vị trí địa lý nằm ở vị trí trung lộ của Việt Nam, Đà Nẵng là điểm trung chuyển lý tưởng cho các đường bay quốc tế và đóng vai trò chuyển tiếp quan trọng cho các tuyến bay quốc nội từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh khu vực miền Trung, nối hai đầu đất nước với các địa phương xa xôi, đồng thời là cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất tại miền Trung Việt Nam. Những ngày qua thời tiết có mưa nhẹ, những cảnh như thế này diễn ra thường xuyên. Để bảo đảm nguồn lực phục vụ trong suốt quá trình diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đẩy mạnh tập huấn và điều động nhân viên từ VIAGS Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng cường vào Đà Nẵng dịp này. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phục vụ 24/24h. Cấp cảng sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I. Đây là điểm đi - đến của hơn 150 chuyến bay trong nước và quốc tế với khoảng 15.000 lượt khách thông qua mỗi ngày. Tàu bay của Hãng Jin Air - Hàn Quốc đang hạ cánh. Jin Air là hãng hàng không giá rẻ có công ty mẹ là Korean Air của Hàn Quốc. Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) của Vietnam Airlines tại Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng công suất phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 từ 160 chuyến/ngày lên 180 chuyến/ngày. Vào những khung giờ cao điểm như 8h-10h; 12h-14h; 18-19h, VIAGS dự kiến phục vụ 11 tàu bay đi và đến sân bay quốc tế Đà Nẵng/giờ. Hãng hàng không giá rẻ T Air Way cũng vận chuyển khách đến Đà Nẵng dịp này Tàu bay của T Air way cất cánh Tàu bay hãng Bangkok Air- Thái Lan Với tư cách là đối tác đặc biệt, nhà vận chuyển chính thức của Hội nghị APEC, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vào những ngày cao điểm, từ 6 đến 11/11, Vietnam Airlines khai thác hơn 50 chuyến bay/ngày giữa Hà Nội/TPHCM với Đà Nẵng, trung bình cứ 30 phút có một chuyến bay đến hoặc đi từ Đà Nẵng. Siêu vận tải C130 chuyên cơ quân sự vận chuyển thiết bị đến Đà Nẵng phục vụ đoàn lãnh đạo của Hàn Quốc C130 chuyên cơ quân sự của Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phục vụ lãnh đạo cấp cao. Siêu vận tải C17 của Hoa Kỳ chở vật dụng phục vụ chuyến công du của Tổng thống Donald Trump. Trực thăng Marine One- phương tiện chuyên dụng phục vụ cho việc di chuyển của Tổng thống Mỹ Donald Trump bay thử ở sân bay Đà Nẵng Các chuyên cơ của CEO các nền kinh tế thành viên cũng đã có mặt tại Đà Nẵng Nhà ga hành khách rộng 36.100m2. Năng lực: 6 triệu khách/năm Đảo lấy hành lý. Ga đi Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2).

