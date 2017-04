Theo thống kê của công ty giới thiệu việc làm Glassdoor, 24 trên tổng số 25 doanh nghiệp trả lương cao nhất tại Mỹ năm 2017 làm về lĩnh vực công nghệ hoặc kinh doanh.

A.T. Kearney là Công ty trả lương cao nhất nước Mỹ năm 2017

Dẫn đầu là công ty tư vấn A.T. Kearney với lịch sử gần một thế kỷ và là đối tác của hơn 75% doanh nghiệp trong danh sách Fortune's Global 500. Doanh nghiệp có trụ sở tại New York và chi nhánh tại hơn 40 quốc gia này trả cho nhân viên trung bình 175.000 USD một năm, cao hơn một chút so với mức 172.000 USD của tên tuổi đứng thứ hai là Strategy&. Doanh nghiệp đứng vị trí á quân này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công nghiệp ôtô, hóa chất, vũ trụ và vũ khí.

Glassdoor thu thập số liệu từ các nhân viên giấu tên và tự nguyện chia sẻ về mức lương của mình trong năm qua để đưa ra thống kê nói trên.

Ba cái tên còn lại trong top 5 là công ty đa ngành VMware - chuyên về điện toán đám mây và lưu trữ với mức lương 167.050 USD; Splunk - chuyên về dữ liệu máy (161.010 USD) và công ty tự động hóa điện tử và sở hữu trí tuệ - Cadence Design Systems (156.772 USD).

Chuyên gia của Glassdoor - ông Scott Dobroski không ngạc nhiên khi thấy các công ty công nghệ và tư vấn chiếm ưu thế trong danh sách. Ông cho rằng công việc trong lĩnh vực này có mức lương cao vì đều đòi hỏi những kỹ năng khó mà máy tính hay robot không thể thực hiện.

Kinh tế trưởng của Glassdoor - Andrew Chamberlain cho rằng các chuyên gia tư vấn vẫn luôn kiếm được khoản lớn vì "rào cản gia nhập" trong lĩnh vực đòi hỏi "danh tiếng và các kỹ năng, kiến thức chuyên biệt". Còn trong lĩnh vực công nghệ, vị này cho rằng mức lương cũng hấp dẫn vì sự cạnh tranh thu hút nhân tài rất gay gắt trong bối cảnh thiếu hụt lao động tay nghề cao.

A.T. Kearney cũng từng đứng đầu danh sách năm 2016. Năm nay, Google đứng ở vị trí thứ 6 với mức lương trung bình 155.250 USD, tiếp theo là Facebook với 155.000 USD./.