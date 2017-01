Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết

Trước khi công nhân về quê nghỉ Tết, một công ty xây dựng ở Tây An (Trung Quốc) đã xếp các cọc tiền thành bức tường để phát cho các nhóm công nhân Tổng giá trị của bức tường tiền là hơn 10 triệu nhân dân tệ. Sau 1 năm cố gắng, đây là thời điểm các công nhân mong chờ nhất Những người làm lâu năm được nhận khá nhiều tiền Các cọc tiền được chia cho người phụ trách các nhóm công nhân để đưa về chia Tiền được bọc trong túi to để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển Tiền được chuyển lên xe để vận chuyển dưới sự giám sát của các bảo vệ

