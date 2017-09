Đại gia săn ốc khổng lồ: Nặng 10kg, giá 4 triệu

Ốc tai tượng được xếp vào loại to nhất thế giới, có trọng lượng từ 1-10 kg/con đang trở thành món ăn sang chảnh của dân Hà thành, dù giá của chúng lên tới 1-2 triệu đồng/con, thậm chí có con 4 triệu đồng (Ảnh: VietnamNet) Hình thù của con ốc khá kỳ dị, hai bên miệng ốc hình lượn sóng, khi ăn ruột ốc chế biến thành các món hấp, làm sashimi, nướng mỡ hành, cháo,... đều ngon tuyệt hảo (Ảnh: VietnamNet) Ốc tai tượng khổng lồ được khá nhiều người dân Hà thành săn mua về ăn dù giá đắt đỏ (Ảnh: KT) Ốc tai tượng khổng lồ có nhiều ở vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc của Việt Nam (Ảnh: KT) Không phải ai cũng biết ăn món ốc tai tượng (Ảnh: KT) So với các loại ốc khác, ốc tai tượng khá đắt, nếu mua đem về là gần 300.000 đồng/kg, còn ăn tại nhà hàng là 400.000 đồng/kg. Một con ốc thường nặng từ 3-10 kg (Ảnh: KT) Nhìn thì thuộc diện to khủng nhưng ruột ốc khá ít. Một con ốc tai tượng nặng 7-8 kg, khi tách ra lấy nhân chỉ được khoảng 1kg (Ảnh: KT) Khách thường mua 2-3 con nhỏ từ 3-5kg, loại lớn thì mua khoảng 1 con là đủ chế biến thành các món (Ảnh: KT) Ốc tai tượng có thể dùng để chế biến nhiều món ngon như hấp, xào bơ tỏi, nướng mỡ hành... (Ảnh: KT)

