Đào vàng ảo, trúng vàng thật: Ý tưởng khởi nghiệp tỷ đô

Doanh nhân Mel Morris từng đầu tư 170.000 USD vào King Digital Entertainment - công ty tạo ra game Candy Crush vào năm 2003, và đã thu về 530 triệu USD khi công ty này được định giá 7 tỉ USD trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 2014. Kể từ đó, các nhà khởi nghiệp và các nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào ngành công nghiệp game trên điện thoại.

Trò chơi Dig That Gold trên điện thoại di động

Báo cáo mới nhất của Newzoo cho thấy, lần đầu tiên có một game trên điện thoại di động đã vượt mặt game trên máy tính về thị phần. Theo báo cáo này, trong tổng doanh thu 99,6 tỉ USD vào năm 2016 của thị trường game thế giới, thì đã có 36,9 tỉ USD là đến từ thị trường game di động.

Dưới tốc độ phát triển nhanh của thị trường này, nhà khởi nghiệp người Anh Sean McNicholas, nhà sáng lập của studio thiết kế game Project M, đã lên kế hoạch sẽ làm rung chuyển thị trường với game Dig That Gold (đào vàng). Trò chơi này cho phép người chơi có thể trúng được vàng miếng 24k thật.

Trước kia, Sean McNicholas hoạt động trong lĩnh vực tài chính trước khi dấn thân vào công nghệ. Doanh nhân này chia sẻ: Nhìn vào sự thành công toàn cầu của các trò chơi như Angry Birds vào năm 2012, ông đã bắt đầu nghiên cứu thị trường và bị cuốn hút khi nghĩ đến có bao nhiêu người sẽ chơi những game đó.

Nhà khởi nghiệp người Anh Sean McNicholas

Theo Sean McNicholas, thị trường game di động sẽ phát triển nhanh chóng do các thiết bị di động ngày càng được tối tân, cũng như sự kết nối chất lượng đồ họa và cách chơi. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, để có cơ hội thâm nhập vào thị trường game di động, cần phải tạo ra sự đột phá.

Lấy bối cảnh California vào năm 1849 trong cơn sốt vàng, Dig That Gold cho phép người chơi có thể đào vàng ảo. Sau khi đào đủ số vàng, người chơi có thể lưu lại và gửi vào ngân hàng. Khi đã tích trữ đủ số vàng ảo trong ngân hàng, người chơi sẽ nhận được miếng vàng 24k thật được gửi về tận nhà. Vàng thật do công ty Baird & Co, đối tác của Project M tài trợ.

Nhà khởi nghiệp Sean McNicholas tạo một một mô hình vốn mới để phát triển game. Ông tạo ra cơ hội đầu tư nhượng quyền dựa trên nền tảng game. Các nhà đầu tư sẽ mua một tài sản ảo là các mỏ vàng với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau được dàn trải trên các đảo trong game, và các mỏ vàng này sẽ có giá trị từ khoảng 30.000 USD đến 200.000USD.