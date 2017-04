Đầu tư vào đâu để thu lợi bền vững?

Bất động sản - điểm sáng trong các kênh đầu tư 2017

Theo các tổ chức tài chính quốc tế, dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ xuất hiện các chuyển biến tích cực về cấu trúc nền kinh tế theo hướng cải thiện môi trường mạnh hơn, chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh. Các xu hướng đầu tư vào các kênh chứng khoán, BĐS, vàng… sẽ có sự phân hóa nhất định, trong đó, bất động sản được cho là kênh đầu tư hấp dẫn năm 2017.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2017.

Theo chia sẻ của chuyên gia kinh tế, TS. Lê Bá Chí Nhân, kênh đầu tư vàng và ngoại tệ hiện nay xảy ra quá nhiều biến động nên đã không còn hấp dẫn nhiều người tham gia. Giá vàng liên tục lên xuống đã khiến nhiều người dân cảm thấy bất an vào kênh đầu tư này.

Trong khi đó, giá ngoại tệ cũng có nhiều biến động, đỉnh điểm cuối tháng 12/2016 chênh lệch giữa đồng USD với thị trường chợ đen đã lên tới 650 đồng/1USD. Tại Việt Nam mức lãi suất 0% áp được áp dụng từ đầu năm 2016, tỷ giá USD/VNĐ tương đối ổn định trừ khoảng thời điểm vào cuối năm. Vì thế, việc đầu tư vào ngoại tệ cũng không còn là kênh đầu tư quá hấp dẫn đối với người dân.

Còn đối với chứng khoán cũng nhận được sự tham gia đông đảo của người dân. Tuy nhiên, kênh đầu tư này khá kén chọn nhà đầu tư và chỉ thích hợp với đầu tư dài hạn, những người nghiệp dư cũng khó có thể lựa chọn kênh đầu tư này.

“Như vậy BĐS vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác khi tiền gửi ngân hàng thiếu hấp dẫn về tích sản, vàng và ngoại tệ có nhiều biến động, tỷ giá có xu thế khó tăng hơn 5%; chứng khoán còn nhiều rủi ro và kén nhà đầu tư, khó thu hút người mới. Thị trường BĐS năm 2017, được dự báo tiếp tục nhận được sự quan tâm của người dân”, TS. Lê Bá Chí Nhân nhận định.

Ngoài ra, hai đơn vị nghiên cứu thị trường là Savills Việt Nam và CBRE Việt Nam cũng có chung nhận định về thị trường BĐS năm 2016 đã giữ vững đà tăng trưởng và dự báo năm 2017 sẽ tiếp tục phát triển và thể hiện được vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước.

Đâu là nơi đầu tư bền vững?

Khác với trước đây khi mua bất động sản với mục đích đầu cơ lướt sóng, các nhà đầu tư hiện nay chú trọng hơn đến những dự án có khả năng tạo thu nhấp tốt và ổn định. Thực tế, thị trường căn hộ cho người nước ngoài thuê đã mở rộng ra những khu vực mới như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và thậm chí kéo dài đến Hà Đông nhưng khu vực được người nước ngoài yêu thích nhất vẫn là trung tâm thành phố và bán đảo Quảng An – Hồ Tây.

Đặc biệt, khu vực xung quanh Hồ Tây là nơi tập trung cộng đồng người nước ngoài đông nhất Hà Nội vì có môi trường sống như nghỉ dưỡng, có nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của người nước ngoài như nhà hàng, quán bar, trường học quốc tế.

Các khu căn hộ cao cấp tại Hồ Tây thường có giá thuê cao nhất Hà Nội.

Điều đó lý giải tại sao các khu căn hộ cho người nước ngoài thuê trên bán đảo Quảng An lúc nào cũng kín khách, và giá thuê thuộc diện cao nhất Hà Nội. Khách thuê cũng sẵn sàng trả giá cao hơn cho căn hộ khu vực hồ Tây nên giá chào thuê căn hộ dịch vụ ở bán đảo Quảng An thường cao gấp đôi so với khu vực Mỹ Đình.

Chẳng hạn, căn hộ một phòng ngủ trên đường Đặng Thai Mai có giá chào thuê 2000-2500USD/tháng, tương đương với giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở quận Cầu Giấy. Căn hộ 3 phòng ngủ ở Quảng An có thể cho thuê với giá từ 4500-6000USD/tháng. Chính vì thế, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê căn hộ ở khu vực Hồ Tây hấp dẫn hơn những khu vực khác.

D’. Le Roi Soleil là cơ hội để các nhà đầu tư mua căn hộ và cho người nước ngoài thuê lại.

Bởi thế, dự án căn hộ hạng sang D’. Le Roi Soleil do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư được đánh giá là cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ. Đây lại là dự án căn hộ cao tầng đầu tiên trên bán đảo Quảng An được phép xây dựng để bán có sổ đỏ vĩnh viễn. Vì thế, D’. Le Roi Soleil là cơ hội duy nhất để các nhà đầu tư mua căn hộ và cho người nước ngoài thuê lại.

Mặc dù không phải là dự án căn hộ dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài, nhưng với chất lượng dịch vụ được tư vấn bởi tập đoàn quản lý khách sạn Pan Pacific, cùng chất lượng xây dựng và hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn hạng sang, D’. Le Roi Soleil sẽ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách thuê là người nước ngoài có mức chi trả cao và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các tòa nhà căn hộ dịch vụ.

Ông Richard Leech, Giám đốc điều hành của CBRE cho biết, người nước ngoài ưa thích thuê nhà ở những dự án có môi trường sống như nghỉ dưỡng và tiện ích khép kín. D’. Le Roi Soleil hoàn toàn thỏa mãn được những tiêu chí này, bởi bao quanh dự án là những biệt thự, khách sạn hạng sang cho người nước ngoài thuê hoặc là nơi sinh sống của người Hà Nội giàu có.

Theo nhận định của giới phân tích, ngoài nguồn thu ổn định với mức lợi tức có thể lên tới 9%/năm từ cho thuê thì các nhà đầu tư mua căn hộ cho thuê còn nhắm tới nguồn lợi lớn từ chênh lệch giá khi bán lại. Đặc biệt, với vị trí đắc địa, dễ cho thuê với giá cao, lại rất hiếm vì rất khó tìm được dự án tương tự ở bán đảo Quảng An trong vài năm tới, D’. Le Roi Soleil sẽ là sự lựa chọn đáng giá của các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao và bền vững.

