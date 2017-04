Đề nghị phong tỏa tất cả tài sản của Công ty Gia Phú

Văn phòng Thừa phát lại Q.Thủ Đức vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan đề nghị phối hợp phong tỏa, xử lý tất cả tài sản của Công ty Gia Phú để thi hành án cho khách hàng.

Việc phong tỏa tài sản liên quan đến vụ Công ty TNHH địa ốc Gia Phú (Công ty Gia Phú) bán một căn hộ cho nhiều người tại dự án chung cư Gia Phú.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Gia Phú, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức và bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng Nghiêm - Phó Giám đốc Công ty Gia Phú.

Chung cư Gia Phú nơi một căn hộ bán cho nhiều người. (Ảnh: Anh Hào)

Tuy nhiên Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM lại ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nghiêm với lý do: “Dự án chung cư Gia Phú theo danh sách thống kê còn 16 căn hộ và ba sàn thương mại, tổng giá trị hơn 81 tỉ đồng chưa bán; 10 căn hộ còn lại chưa thể hiện rõ. Ông Nghiêm khai những căn hộ một lúc bán trùng cho nhiều người là do thiếu tiền kinh doanh nên phải vay của chủ nợ, không có tiền trả cho chủ nợ đã bị chủ nợ ép phải ký bằng hợp đồng mua bán, nên... không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”. Do đó, tháng 8/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Theo Văn Phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức Công ty Gia Phú đang đứng tên chủ quyền tất cả 5 tài sản. Cụ thể, ba căn nhà phố ở số 68, 72, 74 đường Lê Văn Chí, P.Linh Trung và căn số 70 đường Hữu Nghị, P.Bình Thọ, Thủ Đức; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 262L đường Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3.

Được biết, trước đây dự án một căn hộ bán cho hai, ba người thậm chí có căn bán cho cả sáu người, sự việc kéo dài bốn năm mà chủ đầu tư vẫn vô tư, trong khi đó khách hàng khốn khổ đóng tiền cho dự án. Đến khi dự án gần hoàn thành phần thô thì khách hàng mới phát hiện căn hộ của mình được bán cho người khác, khiếu nại đến chủ đầu tư nhưng không được giải quyết. Khi sự việc đổ bể, chủ đầu tư đã ngưng xây dựng dự án.

Trước tình trạng trên, các khách hàng khởi kiện Công ty Gia Phú ra tòa. Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức tuyên buộc Công ty Gia Phú hoàn tiền và bồi thường cho khách hàng. Tuy thắng kiện nhưng các khách hàng không thể buộc Công ty Gia Phú thi hành án vì qua rà soát cho thấy phần lớn các tài sản của doanh nghiệp này đã bị bán hoặc thế chấp ngân hàng./.