Đi tìm kênh đầu tư chống lạm phát: Điểm 10 cho phân khúc cao cấp

Phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn bảo vệ khối tài sản của mình trước tác động của lạm phát chính là đầu tư. Thế nhưng đầu tư nghĩa là chấp nhận rủi ro rằng mình có thể mất nhiều hơn cả lạm phát nếu lựa chọn sai tài sản hoặc thời điểm đầu tư.

Đa dạng hóa đầu tư là cách bảo đảm tài sản hiệu quả (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên trang kinh doanh hàng đầu thế giới Business Insider đã tóm gọn 3 nguyên tắc vàng trong việc bảo vệ tài sản khỏi lạm phát.

Nguyên tắc 1: “Đầu tư luôn luôn mang lại rủi ro, hãy học cách phân chia rủi ro”

Trong rổ tài sản của bạn, nên có càng nhiều công cụ đầu tư khác nhau càng tốt. Tuy vậy, nguyên tắc “đa dạng hóa” đầu tư hiện nay được nhiều nhà đầu tư ứng dụng bằng cách đa dạng hóa dòng tiền sinh ra trên cùng một tài sản, hay nói cách khác, là chọn mua những tài sản có khả năng tạo ra lợi nhuận từ nhiều nguồn khác nhau. So với việc tốn một khoảng phí giao dịch kha khá cho nhiều loại tài sản đầu tư, lựa chọn “n trong 1” này tối ưu chi phí đầu tư hơn hẳn. Vấn đề là, ở thị trường Việt, có tài sản nào có thể đa dạng “dòng tiền” như thế?

Không cần tìm đâu xa, phân khúc bất động sản cao cấp chính là một lựa chọn tiêu biểu. Kênh đầu tư nghe có vẻ “dắt” giá này thực tế chính là kênh đầu tư mang đến nhiều phương án sinh lời nhất: cho thuê, bán lại hoặc thậm chí tự kinh doanh. Như dự án khu căn hộ cao cấp D’.Le Roi Soleil chẳng hạn.

Với vị trí đắc địa ngay trung tâm Quảng An, lại có 3 mặt “giáp thủy”, các căn hộ tại đây hoàn toàn có thể trở thành một mặt bằng kinh doanh siêu lợi nhuận. Hệ cảnh quan nên thơ lãng mạn bên Tây Hồ và sông Hồng cùng hệ tiện ích năm sao kiểu “ressort” chắc chắn là “giấc mơ” của rất nhiều khách thuê. Không chỉ vậy, với mức giá chào bán khá “mềm” cùng triển vọng tăng giá cực sáng sủa trong tương lai, những khu căn hộ vừa “sang” vừa “độc” như D’.Le Roi Soleil chắc chắn sẽ tăng giá khủng khiếp trong vài năm tới. Một tài sản- 3 dòng tiền, “đa dạng hóa” đầu tư là đây chứ còn đâu nữa?

Dự báo D’. Le Roi Soleil sẽ tăng giá mạnh trong vài năm tới

Nguyên tắc 2: Bạn cần một mục tiêu cụ thể, đầu tư không phải là đánh bài

Tom White - CEO của iQuantifi đã khuyên những nhà đầu tư rằng: “Hãy bắt đầu khi đã biết trước kết quả, bạn phải biết chính xác mục tiêu đầu tư của bạn là gì.”Những biến động đảo chiều liên tục tại thị trường Việt dễ khiến nhà đầu tư mơ hồ hoặc thậm chí “quên” mất những mục tiêu về lợi nhuận thu về, mức rủi ro chấp nhận hay thời gian hoàn vốn khi lên kế hoạch.

Hiện nay, ngoài kênh tiền gửi, hẳn bất động sản chính là kênh tài sản mà nhà đầu tư có thể chắc chắn nhất về giá trị hiện tại cũng như mức kì vọng về giá trị tương lai, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Xuống tiền mua căn hộ cao cấp, nhà đầu tư hẳn đã xác định được mục đích và mục tiêu cho căn hộ.

Tiếp tục ví dụ về D’.Le Roi Soleil, với cam kết bàn giao chắc chắn từ tập đoàn Tân Hoàng Minh,người mua hẳn sẽ dễ dàng “tính” được mức giá thuê nhà kì vọng hoặc giá sang nhượng lại trong tương lai xa hơn. So với chính tâm lý bấp bênh và dao động của nhà đầu tư ở những kênh khác, mua căn hộ cao cấp là lựa chọn chắc chắn và kiên định hơn nhiều.

Nguyên tắc 3: Thời gian hoàn vốn bạn muốn là bao lâu?

Nếu có ý định xây dựng khoản mục đầu tư ngắn hạn, linh hoạt và có thể sử dụng nguồn vốn của mình trong vòng 2 năm, trang Business Insider khuyên bạn nên đầu tư theo phương pháp lướt sóng, bắt đáy, mua bán nhanh chóng theo các đợt để giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

Bất động sản chưa bao giờ được đánh giá cao về thanh khoản nhưng phân khúc cao cấp lại là bước “đột phá” về bất động sản thanh khoản. Thực tế, khi giới “giàu” và khách nước ngoài ngày càng tăng mạnh bởi các chính sách mở cửa, nguồn cung của phân khúc nhà cao cấp chưa thể bắt kịp nhu cầu tăng nhanh và mạnh của thị trường. Điều này làm cho việc bán lại hoặc dùng các căn hộ cao cấp để xoay xở tài chính trở nên dễ dàng hơn trước nhiều.

Thậm chí, nhìn những dự án mới ra mắt những đã cháy gần hết hàng như D’.Le Roi Soleil mới thấy, việc hoàn vốn trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn khả thi. Rõ ràng, nếu sở hữu các căn hộ năm sao của D’.Le Roi Soleil, nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn thời gian hoàn vốn tối ưu cho riêng mình mà không cần “đau tim” vì thị trường.

Việc hoàn vốn trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn khả thi mua căn hộ D’.Le Roi Soleil.