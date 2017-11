Bất động sản 'đua nhau' giảm giá ồ ạt dịp cuối năm

Thị trường bất động sản cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động. Theo Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến hết quý 3 năm nay, cả nước đã có gần 10.000 giao dịch nhà, đất thành công. Cùng với đó là cuộc đua giảm giá bất động sản "không khoan nhượng" của các chủ đầu tư.

"Ồ ạt" giảm giá ở tất cả các phân khúc

Từ đầu tháng 9 tới nay, tại TP.HCM, liên tiếp các đại gia bất động sản tuyên bố giảm giá khủng, phá giá thị trường. Đầu tiên là Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt công bố sẽ giảm 50% giá căn hộ tại dự án khu biệt thự ven sông và nhà phố thương mại thuộc dự án The EverRich 3.

Bất động sản đua nhau giảm giá dịp cuối năm 2017. (Ảnh minh họa: KT)

Giá chào bán dự kiến hiện chỉ còn ở mức 40 triệu đồng/m2, thay vì mức 80 - 100 triệu đồng/m2 như trước. Tập đoàn Novaland cũng công bố mở bán giai đoạn 3 dự án Sunrise City với mức giá bán căn hộ khoảng 27 triệu đồng/m2, thay vì gần 50 triệu đồng/m2 như trước.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, ở phân khúc căn hộ bình dân, Công ty Cổ phần đầu tư Chương Dương cho biết sẽ giảm giá bán căn hộ tại dự án Tân Hương Tower (Tân Phú, TP.HCM) từ 10 - 20% so với giá công bố trước đó.

Đánh giá về tình hình giá thị trường bất động sản cũng như nguồn cung trong thời gian vừa qua, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết: "Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tháng 10 Hà Nội có khoảng 1.400 giao dịch tăng so với tháng 9 là 17,9%. Tại TPHCM thì có khoảng 1.500 giao dịch tăng so với tháng 9 khoảng 20%. Những con số này đã phản ánh nguồn cầu của thị trường tốt hơn so với thời gian trước".

Tuy nhiên, thị trường cũng đang có nguồn cung vô cùng lớn. Trong năm 2017 đã có hàng trăm dự án chung cư Hà Nội được khởi công và hàng chục ngàn căn hộ được đưa ra chào bán, trong đó sôi động nhất phải kể đến khu vực Mỹ Đình và quận Thanh Xuân.

Về ý kiến cho rằng thị trường nhà đất cuối năm đang có dấu hiệu chững lại, điều này chỉ đúng đối với những căn hộ cấp cao và căn hộ condotel. Để thu hút khách hàng, chủ đầu tư bắt buộc phải có những chính sách ưu đãi, giảm giá mạnh để quảng bá cho dự án của mình.

Những căn hộ giá rẻ cũng không nằm ngoài số phận. Với nhu cầu của khách hàng hiện nay là tìm kiếm một căn hộ có tiêu chí ngon - bổ - rẻ, những căn hộ giá rẻ với chất lượng thấp sẽ không được lòng người mua, buộc phải có sự chuyển mình như tiếp tục giảm giá sâu hoặc nâng cấp, cải tạo để phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Nhìn chung, những căn hộ thuộc phân khúc trung cấp sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất và có nguồn cầu lớn nhất. Tuy vậy, nguồn cung của phân khúc này cũng đang rất dư thừa, dẫn đến sự cạnh tranh không hề nhỏ. Do vậy, một số nhà đầu tư vẫn quyết định áp dụng chiến dịch giảm giá để thúc đẩy nhu cầu mua hàng, đẩy nhanh lượng nhà tồn đọng trong dịp cuối năm.

Cần lưu ý gì khi mua bất động sản cuối năm?

Trao đổi về vấn đề này, Ông Nguyễn Thế Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng cho biết: "Khi nguồn cung lớn thì thị trường sẽ có sự cạnh tranh mạnh, đó là thời điểm người mua nhà sẽ được hưởng và khi ấy có thể trông mong giá nhà hạ xuống”.

Sự gia tăng vượt bậc về nguồn cung sẽ mang lại cho người mua nhiều lựa chọn hơn về vị trí dự án, chất lượng công trình. Trong thời điểm hiện tại, để thúc đẩy doanh số bán hàng, bên cạnh việc giảm giá bán, chủ đầu tư cũng sẽ phải đưa ra thêm các chính sách ưu đãi, dịch vụ đi kèm và các cam kết về chất lượng nhà ở cùng nhiều lợi ích khác cho cư dân.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng giá trị "ảo", người mua nhà cần hết sức tỉnh táo, không nên chạy theo những lời chào mời giảm giá hấp dẫn mà phải suy tính, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào thị trường này./.

