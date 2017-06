Chủ đầu tư ùn ùn mở bán căn hộ cao cấp, giá vẫn “leo thang”

Công ty CBRE Việt Nam vừa có báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội và TPHCM quý 2 năm 2017, trong đó cho biết lượng căn hộ cao cấp được chào bán vẫn tiếp tục tăng mạnh nhưng giá không giảm.

Phân khúc căn hộ cao cấp tăng giá

Tại Hà Nội, trong Quý 2/2017, tổng cộng có 8.086 căn hộ được chào bán ra thị trường từ 27 dự án, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 14% so với quý trước.

Các chủ đầu tư đang có xu hướng điều chỉnh cơ cấu căn hộ gọn hơn, tăng số phòng chức năng (ảnh minh họa: KT)

Một điểm đáng chú ý, theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, tư vấn, định giá và quản lý tài sản của CBRE, “phần lớn số căn hộ mở bán mới đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án lớn. Phần lớn nguồn cung mới đến từ khu phía Tây và Tây Nam của Hà Nội, chiếm 68% tổng số căn mở bán mới quý này. Khu phía Đông cũng chiếm 20% tổng lượng cung mới”.

CBRE đánh giá phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số căn mở bán mới trong vòng một vài năm trở lại đây. Trong quý 2/2017, phân khúc này chiếm 55% tổng số căn mở bán mới. Tổng cộng có 4.650 căn bán được trong quý này, giảm 24% so với quý trước.

Bà Nguyễn Hoài An dự báo: “Hoạt động bán hàng được dự kiến sẽ sôi động hơn vào các quý sau khi một số dự án thu hút sự chú ý của thị trường mở bán. Doanh số trên 50% của số lượng mở bán được ghi nhận tại các dự án đặt tại vị trí đắc địa và được đầu tư bởi chủ đầu tư uy tín”.

Xét về giá chào bán, khảo sát của CBRE cho thấy, không có quá nhiều thay đổi về mức giá trung bình so với quý trước cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Điểm đáng chú ý trong quý này, phân khúc cao cấp là phân khúc duy nhất tăng giá ở cả hai thị trường với mức tăng lần lượt 1% và 3% tại thị trường sơ cấp và thứ cấp.

“Trong nửa cuối 2017, ngoài nguồn cung đến từ phía Tây và Tây Nam, dự kiến sẽ có các dự án mở bán mới tại các quận trung tâm. Theo phân khúc, thị trường vẫn chờ đón các dự án bình dân được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Ngoài mức giá bình dân, các chủ đầu tư này dự kiến sẽ đưa ra chuẩn mức mới về chất lượng, cơ cấu căn hộ và tiện ích cho cư dân”- CBRE dự báo.

Số căn chào bán mới và tiêu thụ đều tăng

Tại thị trường TPHCM, thị trường đã sôi động trở lại trong Quý 2/2017 với số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng. Quý 2/2107 có tổng cộng 9.580 căn chào bán mới từ 31 dự án. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm trước 7%, số căn chào bán mới trong Quý 2/2017 tăng 80% so với quý trước.

Nửa cuối năm 2017, phân khúc cao cấp sẽ sôi động hơn "Sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường bất động sản. Trong nửa cuối năm 2017, phân khúc cao cấp sẽ sôi động hơn. Thị trường sẽ đón nhận thêm các sản phẩm mới cao cấp hơn, diện tích lớn hơn và sẽ có thêm dự án siêu sang. Với sự gia nhập của dòng sản phẩm cao cấp giá trung bình thị trường và khách mua người nước ngoài được kỳ vọng sẽ tăng trong nửa cuối 2017."- bà Dương Thùy Dung, CBRE tại TPHCM.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát triển của CBRE tại TPHCM, căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, chiếm 56%.

Tuy nhiên, về tốc độ tăng trưởng thì phân khúc căn hộ cao cấp tăng mạnh nhất so với quý trước với mức tăng trưởng là 141% và sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017. Phân khúc bình dân tăng 19% so với quý trước trong khi phân khúc hạng sang tiếp tục im ắng và không có dự án chào bán mới.

Trong Quý 2, thị trường cũng ghi nhận tốc độ tiêu thụ khả quan. Tổng số căn bán được là 9.522 căn, tăng 40% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường, chiếm 51% tổng lượng tiêu thụ.

Dựa trên các giao dịch do CBRE Việt Nam thực hiện trong nửa đầu năm 2017, tại TPHCM, khách mua căn hộ là người nước ngoài tự tin hơn và đa dạng hơn. Người nước ngoài chiếm 59% số lượng giao dịch thành công. Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông là những khách mua sôi nổi, tích cực nhất.

Giá chào bán trung bình đạt 1.578 USD/m2, giảm 1% so với quý trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá chào bán giảm nhẹ do số lượng dự án chào bán mới tại phân khúc trung cấp và bình dân tăng.

Về sản phẩm, các căn hộ hai và ba phòng ngủ chiếm tỷ lệ cao lần lượt là 38% và 37%. Về mục đích mua, thị trường đang dịch chuyển về nhóm người mua để ở. Khách mua để ở tăng 9 điểm phần trăm trong khi khách mua để cho thuê giảm 19 điểm phần trăm so với nửa đầu năm 2016./.

