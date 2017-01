Lượng cung căn hộ cao cấp năm 2017 tăng gấp 3 năm 2016

Khi nguồn cung phân khúc cao cấp ngày càng đa dạng, nếu khéo chọn, người mua nhà hoàn toàn có thể biến giấc mơ sở hữu căn hộ hạng sang thành hiện thực.

Dự án D’. Le Roi Soleil của Tân Hoàng Minh được ví như điểm vàng trên bán đảo Quảng An

Lượng cung căn hộ cao cấp trên đà tăng

Năm 2017, dự báo thị trường BĐS vẫn trong chu kỳ tăng trưởng. Về diễn biến giá, theo báo cáo của CBRE, một số dự án có mức tăng 4-6% so với năm ngoái. BĐS tăng giá, dù không còn mới mẻ trong vài năm trở lại đây, vẫn khiến người mua đắn đo.

Nhà đầu tư Warrent Buffet từng nói: “Sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu mua một tài sản tuyệt vời với mức giá vừa phải, hơn là mua một tài sản vừa phải với mức giá tuyệt vời”. Khi phân khúc căn hộ liên tục tăng giá, hẳn nhiều nhà đầu tư muốn tạm hoãn kế hoạch tậu nhà và chuyển sang phương án đầu tư “ngắn” khác để chờ giá... ngừng tăng.

Tuy vậy, với riêng phân khúc cao cấp, nhìn vào sự tăng trưởng vững chắc từ cuối 2014, không thể phủ nhận mua căn hộ hạng sang thời điểm này mới là mua tài sản tuyệt vời với mức giá phải chăng, trước khi các căn hộ này tăng giá mạnh trong tương lai.

Cũng theo CBRE, từ quý II/2016, thị trường ghi nhận sức mua trở lại của phân khúc BĐS hạng sang, có giá chào bán sơ cấp từ 3.500 USD/m2. Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Khảo sát thị trường của CBRE Việt Nam dự đoán trong năm 2017, căn hộ hạng sang sẽ chiếm khoảng 3% tổng lượng cung, tăng gần gấp 3 so với năm 2016. Còn bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu của CBRE cho biết phân khúc hạng sang có mức giá tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo từ Nielsen, dự đoán đến năm 2020, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp 3 lần hiện tại, đạt 33 triệu người, nhu cầu căn hộ cao cấp sẽ tăng trong khi giá phân khúc này tại Việt vẫn hấp dẫn hơn hẳn so với khu vực. Cụ thể, theo đánh giá của CBRE Singapore, giá một căn hộ 3 phòng ngủ ở nước này dao động 500.000-840.000 USD, trong khi sự chênh lệch về chất lượng so với các căn hộ siêu sang tại Việt Nam không còn quá rõ rệt.

Có thể lấy ví dụ từ khu căn hộ 5 sao D'. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Với số tiền ban đầu chỉ khoảng 1 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một trong những căn hộ chất lượng tốt nhất phân khúc cao cấp tại Hà Nội.

Sở hữu căn hộ cao cấp trong tầm tay

D’. Le Roi Soleil được xây dựng trên diện tích 9.185 m2, mật độ xây dựng chỉ 44%, giúp tận dụng tối đa không gian khoáng đạt của mặt nước hồ Tây và cây xanh. Dự án gồm một tháp dịch vụ 5 sao, 2 tháp căn hộ sang trọng, cung cấp cho thị trường 498 căn hộ, đa dạng diện tích từ 83 m2 đến 333 m2, với 2-4 phòng ngủ.

Với giá trung bình 70 triệu đồng/m2, chủ đầu tư cho biết tính đến nay, D’. Le Roi Soleil đã giao dịch thành công 70% lượng căn hộ.

Nếu cần tìm một công trình sống mang hơi thở nghệ thuật, khu căn hộ 5 sao của Tân Hoàng Minh được ví như một kiến trúc vĩnh cửu bởi chất lượng công trình và lối kiến trúc tân cổ điển bên hồ Tây - mảnh đất thịnh vượng của Thăng Long - Hà Nội.

Bể bơi vô cực tại tầng 8 tháp dịch vụ

Tại Hà Nội, không nhiều dự án dành hẳn một tháp dịch vụ riêng biệt 8 tầng với phòng tập gym, bể bơi bốn mùa, khu spa sauna hiện đại, khu trung tâm thương mại rộng lớn như D'. Le Roi Soleil. Chủ đầu tư cũng xây dựng 5 tầng hầm với 530 chỗ đỗ xe ôtô, hơn 600 chỗ đỗ xe máy, đáp ứng nhu cầu trông giữ xe của cư dân.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh phối hợp với ngân hàng SHB cung cấp gói vay ưu đãi lên đến 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ ân hạn thời gian trả nợ gốc 12 tháng, miễn phí lãi vay từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm khách hàng nhận bàn giao căn hộ.

Với thời hạn cho vay lên đến 25 năm, số tiền ban đầu khoảng 1 tỷ đồng, các cư dân của D'. Le Roi Soleil có thể chia nhỏ khoản chi trả để an tâm tận hưởng trải nghiệm sống chuẩn 5 sao mỗi ngày.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện dự án đã được xây dựng bê tông cốt thép tới tầng 19, cơ bản hoàn thiện 5 tầng hầm. Với tiến độ thi công 3 ca/ngày, chủ đầu tư dự kiến sẽ cất nóc dự án vào tháng 3/2017.