“Rẽ hướng” đầu tư biệt thự Phú Quốc giá bằng căn hộ

Thay vì bỏ ra 5 tỷ chỉ để đầu tư vào một căn hộ cao cấp ở trung tâm các thành phố lớn, nhiều người đã rẽ sang một hướng đi khác khi đầu tư vào một căn biệt thự nghỉ dưỡng bởi khả năng gia tăng giá trị đầu tư rất lớn ở phân khúc này.

Kéo giá thành gần khả năng người mua

Để thỏa mức đầu tư 5 tỷ, biệt thự The Coast Villas Phú Quốc đã tạo chương trình ưu đãi hiếm có thu hút nhiều quan tâm của khách hàng. Khách mua giai đoạn này được nhận ngay 2 tỷ lợi nhuận và tặng kỳ nghỉ trị giá đến 1 tỷ đồng (tương đương 150 đêm tại khách sạn 5 sao Phú Quốc). Theo đại diện chủ đầu tư, mức giá này đối với căn biệt thự sẽ giúp lợi tức đầu tư cao, nhanh chóng mang lại lợi nhuận thiết thực cho khách hàng.

The Coast Villas tại Bãi Trường Phú Quốc có thiết kế nổi bật mảng xanh bao phủ khắp dự án

So sánh cùng với mức 5 tỷ, nếu đầu tư vào một căn hộ cao cấp, thời gian thu hồi vốn vào khoảng 10 - 15 năm bởi tỷ suất lợi nhuận không quá cao do sự bão hòa của thị trường cho thuê nhà, căn hộ ở các thành phố lớn. Thay vào đó, cũng số tiền này, khách hàng có thể tăng khả năng sinh lời từ 13% và rút ngắn thời gian thu hồi vốn xuống chỉ còn 7 năm khi đầu tư vào căn biệt thự biển The Coast Villas tại Phú Quốc.

Bài toán thiết kế cân não

Cái khó đặt ra cho đơn vị thiết kế Mia Design Studio - nhà thiết kế cho dự án The Coast Villas, chính là tạo nên một khu biệt thự nghỉ dưỡng phải đảm bảo 2 yếu tố: (1) Đặc sắc và khác biệt với những khu biệt thự hiện có; (2) Giảm nhẹ chi phí xây dựng ở Phú Quốc, vốn cao hơn những nơi khác tầm 30%. Từ yêu cầu đó, The Coast Villas khi ra mắt thị trường là một kiến trúc hoàn toàn mới mẻ, nếu không nói là độc nhất.

Không gian The Coast Villas thoáng đãng với hồ bơi ngăn cách giữa phòng khách, bếp ăn và khu vực phòng ngủ

Thiết kế tất cả không gian trên một mặt phẳng với diện tích một căn biệt thự từ 180 m2 ( 1 - 2 phòng ngủ). Tại đây, không gian tiếp được mở rộng, hồ bơi tạo khoảng không gian thoáng đãng ngăn cách giữa phòng khách, bếp ăn và khu vực phòng ngủ. Những món nội thất với tone màu trầm và chất liệu thiên nhiên tạo nên sự hòa hợp với những mảng xanh đan xen phủ khắp nhà. Phải nói rằng, lối kiến trúc độc lạ này khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Tiềm năng tăng giá trị tại Phú Quốc

Không những lợi về giá, điểm cộng về thiết kế, The Coast Villas còn sở hữu nhiều tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản nhờ vào sự cộng hưởng của vị trí đắc địa của dự án ngay tại Bãi Trường – Phú Quốc.

Cách biển chưa tới 5 phút đi bộ, cách sân bay chừng 8 phút đi xe, The Coast Villas thuận tiện cả đường hàng không lẫn đường giao thông ven biển. Từ đây đến các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn hay đến các nước trong khu vực ASEAN chỉ tầm 1 - 2 giờ bay. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng và mở cửa cho các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Trường càng khiến giá trị bất động sản nơi này tăng cao và bền vững.

Nhìn vào số tiền đầu tư cho một căn biệt thự tại The Coast Villas và những tiềm năng, cơ hội sinh lời lớn mà sản phẩm này có thể đem lại, nhiều khách hàng đã quyết định rẽ hướng đầu tư vào dự án này. Ra mắt trên thị trường chỉ với số lượng hạn chế 50 căn độc nhất giai đoạn này càng khiến nhà đầu tư thêm nôn nóng.