Tiết lộ danh tính 9 dự án được phép bán nhà trên giấy

Theo danh sách của Sở Xây dựng, các dự án đủ điều kiện bán nhà trên giấy gồm: Nhà CT2 thuộc dự án nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ, thương mại do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thượng làm chủ đầu tư; Tòa nhà số 2 và Tòa nhà số 3 (Block A-B) do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở do Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư, Khu thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở Văn Phú Hibrand do Công ty TNHH Hibrand Việt Nam làm chủ đầu tư, Khu nhà thấp tầng BT4 thuộc Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Tòa nhà CT2-105 thuộc ô đất CT2 Khu đô thị Văn Khê mở rộng,...

Như vậy, đây là lần thứ tư từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai (bán nhà trên giấy). Trong 3 lần công bố trước đây (từ đầu năm đến nay) đã có hơn 200 dự án đủ điều kiện được đưa ra thị trường giao dịch.

Điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai là có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do./.