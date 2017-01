Điểm danh 13 mặt hàng Việt mục tiêu xuất khẩu đạt hàng tỷ USD năm 2017

1.Điện thoại các loại và linh kiện được kỳ vọng giá trị xuất khẩu đạt 39 tỷ USD năm 2017, tăng 13% so với năm 2016.(Ảnh minh họa: Kienthuccongnghe) 2. Hàng dệt, may dự kiến sẽ mang về 25 tỷ USD tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2016, tăng 6% so năm 2016. (Ảnh minh họa: Congthuongthainguyen) 3. Điện tử, máy tính và linh kiện sẽ góp sức mang về 22 tỷ USD, tăng 19% so năm 2016.(ảnh minh họa: KT) 4. Giày dép được dự kiến thu về 14 tỷ USD hàng xuất khẩu năm 2017, tăng 8% so năm 2016. (ảnh: TTXVN) 5. Thủy sản dự kiến xuất khẩu đạt giá trị 7,5 tỷ USD, tăng 7% so năm 2016.(Ảnh minh họa: KT) 6. Gỗ và sản phẩm gỗ cũng được đặt mục tiêu thu về 7 tỷ USD giá trị xuất khẩu, tăng 1% so năm 2016. (ảnh minh họa: KT) 7. Cà phê dự kiến xuất khẩu đạt giá trị 3,4 tỷ USD năm 2017, tăng 1% so năm 2016. (ảnh minh họa: KT) 8. Rau quả được đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 3 tỷ USD năm 2017, tăng 25% so với 2016. (ảnh minh họa: KT) 9. Hạt điều cũng được đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 3 tỷ USD năm 2017, tăng 5% so với 2016. (ảnh minh họa: KT) 10. Dầu thô xuất khẩu năm 2017 được kỳ vọng đạt 2,5 tỷ USD, tăng 7% so 2016.(Ảnh minh họa: KT) 11. Gạo xuất khẩu được kỳ vọng tăng 5% so với 2016 và đạt 2,3 tỷ USD.(ảnh minh họa: KT) 12. Mục tiêu xuất khẩu cao su năm 2017 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 8% so 2016.(ảnh minh họa: KT) 13. Hạt tiêu cũng dự kiến mục tiêu sẽ mang về 1,6 tỷ USD giá trị xuất khẩu năm 2017, tăng 13% so 2016. (Ảnh minh họa: KT)

1.Điện thoại các loại và linh kiện được kỳ vọng giá trị xuất khẩu đạt 39 tỷ USD năm 2017, tăng 13% so với năm 2016.(Ảnh minh họa: Kienthuccongnghe) 2. Hàng dệt, may dự kiến sẽ mang về 25 tỷ USD tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2016, tăng 6% so năm 2016. (Ảnh minh họa: Congthuongthainguyen) 3. Điện tử, máy tính và linh kiện sẽ góp sức mang về 22 tỷ USD, tăng 19% so năm 2016.(ảnh minh họa: KT) 4. Giày dép được dự kiến thu về 14 tỷ USD hàng xuất khẩu năm 2017, tăng 8% so năm 2016. (ảnh: TTXVN) 5. Thủy sản dự kiến xuất khẩu đạt giá trị 7,5 tỷ USD, tăng 7% so năm 2016.(Ảnh minh họa: KT) 6. Gỗ và sản phẩm gỗ cũng được đặt mục tiêu thu về 7 tỷ USD giá trị xuất khẩu, tăng 1% so năm 2016. (ảnh minh họa: KT) 7. Cà phê dự kiến xuất khẩu đạt giá trị 3,4 tỷ USD năm 2017, tăng 1% so năm 2016. (ảnh minh họa: KT) 8. Rau quả được đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 3 tỷ USD năm 2017, tăng 25% so với 2016. (ảnh minh họa: KT) 9. Hạt điều cũng được đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 3 tỷ USD năm 2017, tăng 5% so với 2016. (ảnh minh họa: KT) 10. Dầu thô xuất khẩu năm 2017 được kỳ vọng đạt 2,5 tỷ USD, tăng 7% so 2016.(Ảnh minh họa: KT) 11. Gạo xuất khẩu được kỳ vọng tăng 5% so với 2016 và đạt 2,3 tỷ USD.(ảnh minh họa: KT) 12. Mục tiêu xuất khẩu cao su năm 2017 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 8% so 2016.(ảnh minh họa: KT) 13. Hạt tiêu cũng dự kiến mục tiêu sẽ mang về 1,6 tỷ USD giá trị xuất khẩu năm 2017, tăng 13% so 2016. (Ảnh minh họa: KT)