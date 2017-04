Điểm danh những nhóm hàng trong 'câu lạc bộ tỷ đô'

Tổng cục Hải quan cho biết, lần đầu tiên, số lượng nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD lên đến con số 10 nhóm hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 3/2016 đạt 3,09 tỷ USD, tăng 31% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong quý I/2017 lên 7,77 tỷ USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2016 (Ảnh: Tuổi trẻ) Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 3 tháng qua bao gồm: EU với 2,38 tỷ USD, giảm gần 6,1% và chiếm 30,6% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước (Ảnh: Báo tin tức) Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng gần 1,13 tỷ USD (Ảnh: Bnews) Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2017, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 7,6 tỷ USD (Ảnh: Kinh tế đô thị) Sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc (trị giá gần 1,18 tỷ USD),Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… Sắt thép (Ảnh: Cafef) Trong tháng 3/2017 cả nước nhập khẩu hơn 11 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại Ô tô (Ảnh: Vietq) Lượng nhập khẩu than đá trong tháng 3/2017 là gần 2 triệu tấn (Ảnh minh họa: KT) Tính đến hết quý I/2016, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là hơn 2,95 triệu tấn, trị giá gần 1,59 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT) Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh từ thị trường Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... (Ảnh minh họa: KT)

