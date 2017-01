Điểm mặt 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất năm 2016

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực năm 2016 là điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015. (Ảnh: TTO) Đứng thứ hai là mặt hàng dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 23,6 tỷ USD, tăng 3,3%. (Ảnh: Vaidet) Điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 18,5 tỷ USD, tăng 18,4%. (Ảnh: vinhphuc.gov.vn) Mặt hàng giày dép vươn lên thứ tư đạt kim ngạch 12,9 tỷ USD, tăng 7,6%. (Ảnh: Masimex) Kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng năm 2016 đạt 10,5 tỷ USD, tăng 28,4% so với năm 2015. (Ảnh: Ảnh: VITIC) Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/12, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 6,56 tỷ USD. (Ảnh: goviet) Tính đến 15/12/2016, mặt hàng hàng thủy sản có giá trị xuất khẩu đạt 6,69 tỷ USD. (Ảnh: tapchithuysan) Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng cũng đạt 5,73 tỷ USD. (Ảnh: tapchigiaothong) Xuất khẩu cà phê đạt 3,13 tỷ USD. (Ảnh: doanhnghiepvn) Nhóm các mặt hàng túi xách và ví, vali, ô dù đạt 3 tỷ USD. (Ảnh: vietnamexport)./.

