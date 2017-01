Điểm mặt các dự án giao thông trọng điểm mới hoàn thành

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT là phân đoạn trong tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn được khánh thành vào ngày 3/1/2016. (Ảnh: Zing) Hầm nút giao Thanh Xuân cũng được thông xe vào ngày 8/1/2016 sau 18 tháng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng từ nguồn vốn dư của dự án xây dựng đường Vành đai 3 Hà Nội. (Ảnh: VNE). Nút giao Trung Hòa (Hà Nội) có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp là hơn 717 tỷ đồng kết nối giữa dự án cầu cạn cao tốc Vành đai 3 với Cao tốc đại lộ Thăng Long. (Ảnh: VNE). Công trình cầu Tân Phong dài 683,9 mét trên Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định được khánh thành vào ngày 9/1/2016 có tổng mức đầu tư 463,141 tỷ đồng. Cầu Tân Phong là động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng và các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc bộ nói chung. (Ảnh: Báo Giao thông Vận tải). Dự án Đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được thông luồng kĩ thuật vào ngày 20/1/2016. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển đời sống xã hội của người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ. (Ảnh: mt.gov.vn). Dự án xây dựng Khu hàng không dân dụng – Cảng hàng không Thọ Xuân được khành thành vào ngày 30/1/2016, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thúc đẩy đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc Trung bộ. (Ảnh: Tạp chí Hàng không). Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 tỉnh Thanh Hóa - giai đoạn 1 có tổng chiều dài 94,7 km thuộc mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 có tổng mức đầu tư 1.899 tỉ đồng khánh thành ngày 30/1/2016. (Ảnh: TTXVN). Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP Tân An (Long An) khánh thành ngày 15/1/2016 có tổng chiều dài gần 6 km, với tổng mức đầu tư 800 tỷ góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực Tây Nam bộ. (Ảnh: NLĐO). Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là công trình trọng điểm của Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự án là 3.660 tỷ đồng được khánh thành ngày 12/5/2016. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là đầu mối giao thông hàng không của cả vùng duyên hải Bắc Bộ. (Ảnh: Zing) Công trình cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam và đường nối Quốc lộ 1A - Nghĩa Đàn – TX Thái Hòa là những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Các dự án được khánh thành vào ngày 3/9/2016 mở ra cơ hội rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng của vùng miền Tây Xứ Nghệ. (Ảnh: Báo Nghệ An)./.

