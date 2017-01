Dịp Tết, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất càng tăng áp lực kẹt xe

Sáng nay (11/1), Đoàn công tác của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia đã làm việc với Cảng vụ hàng không Miền Nam, cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng TP HCM nhằm tăng cường các phương án đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Các cơ quan họp bàn phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng vụ hàng không Miền Nam, Tết Nguyên đán năm nay, sản lượng và tần suất chuyến bay sẽ tăng gần 20% so với tết năm 2016. Trong đó, trước và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng hơn 1.500 lượt chuyến bay, riêng 2 ngày cao điểm mùng 7, mùng 8 tháng giêng âm lịch có tới gần 125.000 hành khách, tăng gần 11.000 hành khách so với cao điểm cùng kỳ năm ngoái.

Lưu lượng hành khách tăng đột biến sẽ tạo áp lực rất lớn cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt vào thời điểm giờ tan sở, trùng với cao điểm có các hoạt động của sân bay nên khả năng sẽ dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Để kịp thời chủ động xử lý diễn biến tại khu vực này, Thượng tá Trần Văn Thương, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Công an TP HCM cho biết, Công an thành phố đang tiến hành rà soát lại các đường nhỏ cắt ngang trong khu vực sân bay, xử lý tình trạng xe đậu đỗ hai bên đường, phối hợp với Sở GTVT điều chỉnh lại các tuyến luồng mới hoàn thành để tránh xảy ra xung đột giao thông.

“Khu vực trong sân bay sẽ có sự phối hợp giữa Cảnh sát cơ động, quản lý trật tự xã hội, CSGT và Công an Tân Bình. Ngoài sân bay có Công an Tân Bình phối hợp với CSGT cùng tuần tra kiểm soát. Công an thành phố còn bố trí 1 đơn vị CSGT phụ trách riêng địa bàn Tân Sơn Nhất để thường xuyên tuần tra, kiểm soát nếu có tình huống thì kịp thời báo cáo để xử lý kịp thời”, Thượng tá Trần Văn Thương cho biết.

Cảng vụ Hàng không Miền Nam cũng kiến nghị với TP HCM, về lâu dài cần có phương án kết nối lại tuyến giao thông sang đường Hoàng Minh Giám và Phổ Quang để giảm tải cho đường Trường Sơn - cửa ngõ đi vào sân bay.

Đồng thời tái bố trí bãi tập kết xe Taxi ở Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra liên tục trong thời gian gần đây./.