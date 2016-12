Doanh thu Tập đoàn Dệt may đạt trên 40.000 tỷ đồng

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của tập đoàn năm 2016 ước đạt 37.757 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu (tính đủ) đạt 2.477 tỷ đồng, bằng 104% so cùng kỳ; tổng doanh thu (không VAT) đạt 40.563 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu của Vinatex năm 2016 chỉ đạt khoảng 28,3 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu điều chỉnh 29 tỷ USD. (Ảnh minh họa: KT)

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn (không tính đơn vị phụ thuộc) năm 2016 đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ tạo thu nhập bình quân cho người lao động đạt 6,69 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so cùng kỳ.

Tuy nhiên Vinatex cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn năm 2016 tăng trưởng chậm hơn các năm trước, chỉ đạt khoảng 28,3 tỷ USD, tăng trưởng xấp xỉ 5%, tăng gần 1,5 tỷ USD so với năm 2015.

Năm 2016 Vinatex đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tổng cộng có 41 dự án với tổng mức đầu tư trên 5.523 tỷ đồng. Trong 8 dự án của Công ty mẹ Vinatex làm chủ đầu tư đã có 7 dự án đã đi vào hoạt động

Vinatex đảm bảo đủ vốn đầu tư mới các dự án từ các nguồn khác nhau như vốn vay ngân hàng thương mại, vốn từ quỹ đất và nguồn vốn khác nhằm khai thác đa nguồn vốn rẻ để nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án.

Hiện tập đoàn đã giải ngân vốn OCR được 61.691.724 USD là mức giải ngân cao nhất so với 3 doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi cùng đợt từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)./.