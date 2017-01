Đối diện khó khăn - Ngành than giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất

Năm 2016, giá than và các loại khoáng sản trên thị trường thế giới giảm sâu, ngành than trong nước đã phải giảm sản lượng khai thác, sắp xếp lại lao động để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), sản lượng than khai thác năm 2016 chỉ bằng 93% năm 2015, nhưng nhờ quyết liệt giảm chi phí đầu vào trong quá trình sản xuất, triệt để tiết kiệm tài nguyên, sản lượng tiêu thụ và doanh thu toàn ngành đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận của tập đoàn vẫn đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015, đảm bảo việc làm cho 112.800 lao động với mức lương bình quân 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2017 TKV đặt chỉ tiêu khai thác 36 triệu tấn than. (Ảnh minh họa:KT)

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho rằng, việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2016 là nhờ vào sự quyết liệt tái cơ cấu gắn với tiết giảm tối đa các khoản chi phí.

Ông Vũ Thành Lâm - Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của 13 doanh nghiệp khai thác than hầm lò và 8 công ty khai thác than lộ thiên trong năm qua.

“Mỏ Vàng Danh, mỏ Thống Nhất là những điểm sáng trong các mỏ hầm lò của ngành than. Năm 2016 năng lực khai thác theo kế hoạch là hơn 4 triệu tấn than, mặc dù đã cắt giảm 800.000 tấn nhưng các công ty thành viên vẫn đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, lương công nhân vẫn không thấp hơn 2015 đảm bảo được lợi nhuận”, ông Lâm cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Công Chính, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh, do đơn vị khai thác mỏ than có chất lượng xấu, khó tiêu thụ (chủ yếu là than cám 5) nên lượng tồn kho khá cao. Nhưng nhờ tiết giảm các khoản chi phí, hợp lý hóa trong sản xuất nên năm 2016 vẫn đạt lợi nhuận gần 20 tỷ đồng.

“Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, công ty than Quang Hanh phải giảm sản lượng khai thác 150.000 tấn than hầm lò. Công ty bắt buộc phải sắp xếp một số phân xưởng để đảm bảo đủ việc làm cho công nhân. Tuy vậy, năm 2016 công ty vẫn hoàn thành kế hoạch được giao, giữ ổn định được lương công nhân, nhất là lương thợ lò, doanh thu của công ty tăng 6%”, ông Chính cho hay.

Cùng với mặt hàng than, tất cả các loại khoáng sản trên thị trường thế giới trong năm 2016 đều giảm cả về giá và nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ông Lê Việt Quang, Chủ tịch HĐTV Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án Tổ hợp Boxit - Nhôm Lâm Đồng, kể từ tháng 12/2016 đã bắt đầu cân đối được doanh thu - chi phí, nhờ làm chủ công nghệ.

Điều này đã giúp giảm giá thành sản xuất năm 2016 trên 10%. Trong bối cảnh giá bán alumin đang tăng, công ty dự kiến kế hoạch năm 2017 sẽ bắt đầu có lãi, nhanh trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

“Để giảm giá thành sản xuất, công ty áp dụng nhiều giải pháp, đặc biệt là giảm các chỉ tiêu khi vận hành phụ tải công suất. Năm vừa qua, mặc dù có rất nhiều tháng nhà máy vận hành đạt 100% công suất thiết kế, nhưng các chỉ tiêu tiêu hao đã giảm xuống. Bên cạnh đó, công ty còn áp dụng các giải pháp về quản trị chi phí như tổ chức mua bán vật tư với giá cạnh tranh, công tác tổ chức vận hành giao khoán quản lý sử dụng vật tư tốt hơn”, ông Quang cho biết.

Năm 2017, TKV đặt chỉ tiêu khai thác 36 triệu tấn than, đồng thời, giảm lượng tồn kho về dưới 8 triệu tấn, nỗ lực tiết giảm các khoản chi phí nhằm đạt doanh thu tăng 6% so với năm 2016, lợi nhuận đạt khoảng 1.000 tỷ đồng gắn với nâng cao quản trị tài nguyên và bảo đảm an toàn lao động.

Chủ tịch Lê Minh Chuẩn nêu rõ, năm 2017, TKV tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện của Tập đoàn để tăng năng suất lao động, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, TKV sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp trong đó đặc biệt là công tác quản lý tài nguyên, quản trị chi phí, quản trị đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất than (đặc biệt là các dự án than hầm lò) để thực hiện tốt Quy hoạch phát triển ngành đã được Chính phủ phê duyệt và đảm bảo tiến độ các dự án than, điện, khoáng sản, luyện kim, hóa chất, cơ khí quan trọng...

“Tập đoàn tích cực đổi mới và hoàn thiện tổ chức sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lành nghề, thạo việc, trung thành; thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ theo quy hoạch và luân chuyển cán bộ; tăng cường dân chủ, giữ vững đoàn kết tạo ra sức mạnh tổng hợp; cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò”, ông Chuẩn khẳng định./.