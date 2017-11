Đóng điện từ xa trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối

Tại Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.

Trạm biến áp Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tại Vùng 1 và Vùng 3 của tỉnh An Giang trong những năm tới

Tổng mức đầu tư của công trình là 309 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của EVNSPC và giao cho Ban QLDA Điện lực miền Nam thực hiện. Đây là công trình trạm và lưới 220kV đầu tiên do EVNSPC thực hiện và lần đầu tiên EVNSPC sử dụng hệ thống SCADA để đóng điện vận hành từ xa.

Trạm biến áp 22kV Long Xuyên 2 được khởi công ngày 0/6/2016, có quy mô lắp đặt gồm: 2 MBA 220kV công suất (2 x 250) MVA (giai đoạn này lắp 1 MBA 250MVA); 2 MBA 110kV công xuất (2 x 63) MVA (giai đoạn này lắp 1 MBA 63 MVA); 7 ngăn lộ 220kV (giai đoạn này lắp 4 ngăn); 12 ngăn lộ 110kV (giai đoạn này lắp 7 ngăn); lắp đặt mới hệ thống điều khiển, hệ thống PCCC và bảo vệ toàn bộ trạm; lắp đặt mới hệ thống SCADA phục vụ thu thập dữ liệu giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam và dự trù cổng kết nối về trung tâm điều độ EVNSPC.

Đóng điện từ xa TBA 220KV và đường dây đấu nối qua hệ thống điều khiển SCADA

Việc đưa vào vận hành dự án sẽ đáp ứng phụ tải Vùng I và Vùng III của tỉnh An Giang. Trong đó, Vùng phụ tải I bao gồm TP. Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú và các KCN Vàm Cống, Hòa Bình, Bình Long. Trung tâm phụ tải là TP. Long Xuyên. Đây là vùng có mật độ dân cư cao,công nghiệp phát triển mạnh, là vùng có nhiều KCN được quy hoạch sự kiến sẽ phát triển mạnh trong những năm tới. Vùng phụ tải III gồm 4 huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thị xã Tân Châu, An Phú, KCN Hội An và 3 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Xương.

Ngoài ra, công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối còn giải quyết việc đấu nối rẽ giữa đường dây 110kV Long Xuyên – Ngã 3 Lộ Tẻ – Thoại Sơn với đường dây 110KV Long Xuyên – Châu Đốc, giúp cho việc vận hành lưới điện khu vực này linh hoạt, tăng độ tin cậy cung cấp điện./.