EVN: Giá bán lẻ điện vẫn thấp hơn giá thành sản xuất

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được công bố sáng 20/1 cho thấy, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2015 đạt 143,68 tỉ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,94%, thấp hơn 0,55% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế năm 2014 là 8,49%.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2015, doanh thu bán điện của EVN đạt trên 234.339 tỷ đồng tương ứng với giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.630 đồng/kWh; Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm là trên 2.529 tỷ đồng.

Nếu trừ tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2015 là trên 234.736 tỷ đồng với giá thành sản xuất kinh doanh là 1.633 đồng/kWh, năm 2015 EVN vẫn lỗ gần 400 tỷ đồng. Nhưng nếu tính tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2015 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2015, EVN đã có lãi trên 2.132 tỷ đồng.

Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, năm 2015 có hai biến động lớn về nhiên liệu ảnh hưởng đến giá thành sản xuất điện của EVN. Trong đó, nhiên liệu than mặc dù không biến động về giá nhưng biến động về lượng tiêu thụ, lượng than tăng từ 8% lên 8,5% làm tăng chi phí phát điện cỡ vào khoảng trên 200 tỉ đồng.

Trong năm 2015, nguồn nhiên liệu khí do giá dầu trên thị trường giảm đã kéo theo giá khí một số hợp đồng tính theo giá thị trường giảm, điều này đã khiến tổng chi phí giá khí và giá dầu giảm khoảng 5.000 tỉ đồng. Nhờ việc giảm giá dầu và khí năm 2015 đã làm cho giá thành sản xuất điện của EVN bớt “căng thẳng”.

Đối với khoản lỗ chênh lệch tỉ giá phát sinh 9.800 tỉ đồng, ông Tri cho biết, trong năm 2015, chênh lệch tỷ giá đã tăng thêm gánh nặng cho EVN và các doanh nghiệp sản xuất điện. Giá dầu giảm đã đỡ được khoảng 5.000 tỉ đồng, còn gần 5.000 tỉ đồng các doanh nghiệp và EVN phải xử lý.

Tuy nhiên, ông Tri cũng cho biết, năm 2015, EVN đã xử lý được 3.500 tỉ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá. Mặc dù trong giá điện không có khoản tính cho chênh lệch tỷ giá, nhưng do năm 2015 EVN tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh khiến lợi nhuận tăng, EVN đã xin ý kiến các bộ cho phép xử lý một phần chênh lệch tỷ giá, phần còn lại sẽ chuyển sang số dư chênh lệch tỉ giá.

“Số dư này theo chế độ kế toán phải hạch toán hết trong năm, nhưng riêng EVN có liên quan đến giá điện, nếu đưa hết vào giá điện sẽ đẩy giá thành điện lên cao, hoặc nếu không tăng được giá điện, EVN sẽ lỗ do khách quan của biến động về chênh lệch tỷ giá. Chính vì vậy, EVN đã báo cáo với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho phép hạch toán khoản chênh lệch còn lại dần trong vòng 5 năm, nếu khi nào có điều kiện EVN sẽ đưa vào giá điện, hoặc EVN giảm giá thành được sẽ hạch toán lại khoản chênh lệch này”, ông Tri cho biết.

Thông tin rõ hơn về về khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2016 do EVN không điều chỉnh giá điện và phát sinh chênh lệch tỉ giá chưa được đưa vào giá điện. Trong năm 2015, theo tổ công tác kiểm tra, khoản chênh lệch tỉ giá này còn khoảng trên 10.000 tỉ đồng. “Theo đúng quy định hiện hành, khoản chênh lệch này phải được phân bổ vào giá điện, do đó khi kiểm tra giá cơ sở thì khoản chênh lệch này được đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện” ông Tuấn cho biết.

Hiện chưa có phương án điều chỉnh giá điện

Ngoài ra, liên quan đến thông tin EVN đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện những chi phí khác như biệt thự, hồ bơi và sân tenis, ông Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, thực hiện quy định Bộ Tài chính, đối với các chi phí xây dựng các công trình phúc lợi như biệt thự, hồ bơi và sân tenis đều phải sử dụng từ các nguồn quỹ phúc lợi của EVN, không được sử dụng từ chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. “Do đó nên trong giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN, tuyệt đối không bao gồm những chi phí cho biệt thự, hồ bơi và sân tenis”, ông Tuấn khẳng định.

Trước những ý kiến quan tâm đến việc điều chỉnh giá điện năm 2017, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho rằng, hiện nay việc điều chỉnh giá điện đang thực hiện theo Quyết định 69 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Bộ Công Thương xây dựng giá điện cơ sở làm cơ sở điều chỉnh giá điện.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN khẩn trương xây dựng giá điện cơ sở điện cho năm 2017, được tính toán, kiêm tra trên cơ sở kết quả kiểm tra năm 2015 và kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 của EVN.

Ông Tuấn cho biết, Bộ Công Thương đang tiến hành thẩm định giá cơ sở này, trong năm 2017 khi có biến động của 4 yếu tố đầu vào gồm chi phí nhiên liệu, biến động tỷ giá, biến động về tỷ lệ các nguồn điện huy động và chi phí mua điện từ các nhà máy điện trên thị trường điện.

“Nếu thực tế trong năm 2017 chi phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong khâu phát điện tăng cao hơn từ 7% trở lên mới tiến hành điều chỉnh giá điện. Tại thời điểm hiện nay, giá điện năm 2017 đang được kiểm tra, xây dựng giá cơ sở nên trước mắt chưa có quyết định về điều chỉnh giá điện”, ông Tuấn nói rõ./.