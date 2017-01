Năm thành công của doanh nghiệp vàng trang sức

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ) mới công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với những con số ấn tượng, đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế ước đạt 608 tỷ đồng, tăng 204% so với năm 2015 và vượt 32% so với kế hoạch đề ra.

Ngay trong 11 tháng năm 2016, PNJ đã về đích 1 năm với tổng doanh thu đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 29% so với năm 2015. Con số này góp phần đưa lợi nhuận gộp cả năm lên khoảng 1.373 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 608 tỷ đồng, tăng 204% so với năm trước đó.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ - Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á.

Trong năm 2016, PNJ đã không ngừng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, khai trương thêm 31 cửa hàng và nâng tổng hệ thống cửa hàng lên con số 220 tại 40 tỉnh, thành trên toàn quốc, đồng thời dẫn đầu ngành kim hoàn Việt Nam hiện nay với một hệ thống phân phối trang sức bền vững.

Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, năm 2016 cũng là năm PNJ đạt nhiều giải thưởng uy tín lớn, càng củng cố và khẳng định vị thế dẫn đầu của PNJ, tạo đà vững chắc để công ty vươn ra tầm châu Á.

Lần thứ 4 liên tiếp PNJ được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công Thương công bố từ 2010 – 2016; được xếp hạng Top 10 trong 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2016; Top 100 môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam; Top 100 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam; Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 19 năm liên tiếp; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; Top 50 Thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.

Đầu tháng 4/2016, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ – đã được tạp chí Forbes Asia bình chọn vào Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á (Asia’s 50 Power Businesswomen).

Năm 2016 còn là cột mốc khá quan trọng đánh dấu chặng đường 28 năm PNJ phát triển bền vững được Nhà nước ghi nhận, cũng là năm kết thúc 5 năm đầu (2012 – 2016) chiến lược 10 năm (2012 – 2022) và đánh giá tái cấu trúc của PNJ./.