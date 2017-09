Nạo vét cảng biển Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân theo 3 giai đoạn

Liên quan tới phương án nạo vét khu vực cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân, ngày 6/9, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, sau khi Cục Điện lực và Năng lượng tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc TTĐL gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3, Công ty nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và Chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân (các bên) bàn, thống nhất hướng giải quyết.

Theo đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác nạo vét cảng TTĐL theo 3 giai đoạn.

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Cụ thể, ở giai đoạn 1 để phục vụ cấp than cho chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4, phương án sẽ tiến hành nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Vật, chất nạo vét được đưa về Cảng tổng hợp Vĩnh Tân của Công ty CP Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu mét khối, trong đó 350.000 mét khối của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000 mét khối của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Trong giai đoạn 2, để phục vụ cấp than cho vận hành các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 sẽ tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4.

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000 mét khối, gồm 570.000 mét khối còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000 mét khối của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân.

Tổng công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu mét khối còn lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Trong giai đoạn 3 sẽ nạo vét duy tu hàng năm khu vực trước bến, luồng và bến quay tàu cảng TTĐL Vĩnh Tân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất khối lượng, phương án phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ hoặc nhận chìm hoặc có thể phối hợp xử lý trong giai đoạn 2./.

