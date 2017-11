PV Trans tiếp tục ký hợp đồng chuyển tải than cho NMNĐ Duyên Hải 3

Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng vận chuyển than với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Quốc tế (Ipeco) - đơn vị đã trúng thầu cung cấp than tiếp theo cho Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 tại tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, PV Trans và Ipeco đã đàm phán thành công các điều khoản về việc cung cấp dịch vụ Logistics để chuyển tải khoảng 1,2 triệu tấn than nhập khẩu từ tàu mẹ loại Supramax/Ultramax tại khu neo đậu Vũng Tàu/TP HCM/cửa sông Hậu đến NMNĐ Duyên Hải 3, với thời gian thực hiện liên tục trong khoảng 6 tháng.

PV Trans tiếp tục ký hợp đồng thực hiện chuyển tải than cung cấp cho NMNĐ Duyên Hải 3

Trước đó, vào tháng 3/2017, PV Trans và Công ty Tata International Singapore đã ký hợp đồng chuyển tải 1 triệu tấn than cấp cho NMNĐ Duyên Hải 3. Đến thời điểm hiện tại, PV Trans đã chuyển tải an toàn, kịp thời trên 400.000 tấn than và được khách hàng đánh giá cao.

Hợp đồng ký kết với Ipeco tiếp tục đánh dấu năng lực của PV Trans trong lĩnh vực phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ vận tải, thể hiện hình ảnh cũng như vai trò tích cực của một đơn vị vận tải có kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, góp phần thực hiện thành công kế hoạch chung trong việc vận chuyển khối lượng lớn than cung cấp cho các NMNĐ tại Việt Nam.

PV Trans đã và đang phát triển mạnh công tác vận tải hàng rời và các loại hình dịch vụ hàng hải, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn không những cho khách hàng trong ngành dầu khí mà còn trong các ngành công nghiệp mới./.

