Quảng Ninh đưa vào sử dụng tuyến băng tải than gần 1.300 tỷ đồng

Ngày 11/11, tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khánh thành hệ thống vận tải than bằng băng tải từ kho than Khe Ngát ra đến cảng Điền Công.

Tuyến băng tải này có chiều dài toàn tuyến hơn 6 km, chạy qua địa bàn 3 xã, phường của thành phố Uông Bí gồm: Điền Công, Bắc Sơn, Quang Trung, diện tích đất xây dựng 21 ha. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng với công suất vận chuyển 6 triệu tấn/năm.

Một góc băng truyền tải than khép kín sang Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù hệ thống băng tải chỉ dài hơn 6 km nhưng khi đưa vào sử dụng đã giảm được sự hoạt động thường xuyên của 300 đầu ô tô, hơn 500 toa tàu sắt vận chuyển than hàng ngày.

“Đã có một chuyển dịch của ngành than, từ hệ thống đường sắt vận tải than dọc theo quốc lộ của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả sau khi được tháo bỏ đã tạo nên diện mạo đô thị. Việc đưa vào hoạt động hệ thống băng tải không những khắc phục được hệ lụy ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác than mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới cho thành phố”, ông Diện nói.

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cùng với việc đưa vào sử dụng tuyến băng tải than Khe Ngát-Điền Công, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành được toàn bộ hệ thống vận chuyển than bằng băng tải thay cho hệ thống vận chuyển bằng ô tô.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số băng tải than của Tập đoàn ước tính khoảng 50km. Trong thời gian tới, Tập đoàn ưu tiên vấn đề hoàn nguyên các bãi khai thác than, xử lý hiệu quả nước thải hầm lò.

“Hiện nay, gần 100% nước thải hầm lò của Tập đoàn thải ra môi trường đều được xử lý đạt tiêu chuẩn. Hầm lò lộ thiên cũng có hơn 50 trạm xử lý nước thải. Hàng năm, Tập đoàn trích khoảng 1.000 tỷ đồng để phục vụ công tác bảo vệ môi trường”, ông Chuẩn cho biết.

Trong thời gian tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục hoàn thiện giai đoạn hai của dự án, ngầm hóa hoặc xây dựng thêm các băng tải than vào tận nơi tiêu thụ, xóa bỏ vận chuyển than bằng đường bộ, tiếp tục đầu tư để phủ xanh, hoàn thổ các bãi thải. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu từ mỏ xanh, mỏ sạch sang mỏ trong công viên.

Công trình băng tải than từ kho than Khe Vận đến cảng Điền Công không chỉ góp phần vào việc bảo vệ môi trường mà còn là công trình chào mừng 81 năm, ngày truyền thống ngành than./.

