Tắc luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn: Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó

Sự cố 10 tàu hàng bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong bão số 12 đang khiến hàng chục doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ, dăm gỗ gặp nhiều khó khăn.

Tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn khiến luồng lạch ra vào cảng bị ách tắc

Theo Hiệp hội Gỗ Bình Định, giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành từ đây đến hết tháng 12 năm nay dự kiến đạt khoảng 100 triệu USD, nhập khẩu khoảng 50 triệu USD. Tổng số container xuất nhập khẩu trong hai tháng cuối năm là trên 1.500 container. Việc luồng lạch ra vào Cảng Quy Nhơn bị tắc nghẽn từ sau bão số 12 khiến hoạt động xuất nhập khẩu tê liệt, khả năng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Lê Vĩ, Giám đốc Công ty Phú Tài ở Khu Công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, do tàu lớn không thể ra vào cảng Quy Nhơn khiến doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Hiện, Công ty đang bị tồn đọng 300 container, trong đó 200 container hàng gỗ và 100 container hàng đá, nguy cơ doanh nghiệp bị phạt hợp đồng, bị mất khách hàng là rất cao.

Ông Lê Vĩ kiến nghị: "Bây giờ ách tắc hàng hóa không ra được, sản xuất không xuất khẩu được mà hàng hóa giao theo tiến độ là điều tôi lo lắng nhất. Nếu không đảm bảo tiến độ, khách hàng thông cảm, chia sẻ thì đỡ, còn không thì họ có thể bỏ hàng hóa. Quan trọng nhất bây giờ là phương án để khơi thông luồng lạch giúp tàu vận chuyển container vào được và giải phóng hàng hóa"./.

Trong tháng 11 trục vớt xong tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn VOV.VN -Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án trục vớt tàu 3 tàu bị chìm trên vùng biển TP. Quy Nhơn.

Chìm tàu chở hơn 1.300 tấn than trên vịnh Hạ Long VOV.VN - Vụ va chạm đường thủy tại khu vực Cửa Hẹp (vịnh Hạ Long) giữa 1 tàu chở 1.300 tấn than và 2 tàu vận tải khiến tàu chở than bị chìm.