Than khoáng sản đặt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng năm 2017

Sáng 11/1, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV cho thấy, 2016 là năm khó khăn nhất của tập đoàn, đặc biệt là về thị trường khi nguồn than nhập khẩu tăng cao (năm 2016 nhập khẩu 12,6 triệu tấn than). Trong khi đó, thuế suất than của Việt Nam lại tăng cao hơn khoảng 10% so với các nước khu vực đã khiến Tập đoàn phải điều chỉnh giảm khai thác 3 triệu tấn than sạch so với năm 2015.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị ngành Than - Khoáng sản.

Kết thúc năm 2016, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước thực hiện đạt 101.018 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch. Tập đoàn nộp Ngân sách Nhà nước 14.031 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2015, lợi nhuận đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015. Tiền lương thực hiện bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, tương đương cùng kỳ năm 2015; Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng.

Tập đoàn TKV cũng thừa nhận, trong năm 2016, tai nạn lao động tại tập đoàn tăng cả về số vụ và tăng 5 người chết so với năm 2015; một số vụ việc có tính chất lặp lại, vi phạm quy trình.

Công tác vận hành các nhà máy điện còn có sự cố lớn ở Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động, Cẩm Phả làm cho sản lượng điện giảm so với năm 2015. Đặc biệt, than tồn kho còn ở mức cao (10,2 triệu tấn), tuy chưa có tác động xấu tới sản xuất kinh doanh nhưng đã làm cho chi phí vốn tăng vì vậy cần đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường đã phục hồi để tồn kho hợp lý.

Sang năm 2017, TKV đặt chỉ tiêu khai thác 36 triệu tấn than, giảm lượng tồn kho về dưới 8 triệu tấn, đạt doanh thu 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Ghi nhận những thành tích nổi bật của TKV trong năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, TKV đã giữ vững và phát triển các giải pháp về thị trường, giải pháp về quản trị doanh nghiệp; quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, quản trị nguồn nhân lực và tái cơ cấu doanh nghiệp. TKV được Chính phủ đánh giá là một trong những tập đoàn triển khai quyết liệt và hiệu quả việc tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ theo Đề án đã được duyệt.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ của TKV đặt ra trong năm 2017, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn chỉ đạo, triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo được kế hoạch đề ra. Đặc biệt là khai thác, chế biến, kinh doanh than để đáp ứng được nhu cầu than trong nước, nhất là là đảm bảo đủ than cung cấp cho sản xuất điện.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác an toàn lao động để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn chết người và sự cố lớn; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản ở Quảng Ninh, Tây Nguyên./.