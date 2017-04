Đồng xu vàng khổng lồ ở bảo tàng Đức bị đánh cắp có gì đặc biệt?

Trộm vừa đột nhập vào Bảo tàng Bode ở Berlin (Đức) và lấy mất đồng tiền vàng kích thước "khủng", trọng lượng lên tới 100 kg (Ảnh: AP) Đồng xu vàng vừa bị đánh cắp tại bảo tàng ở Berlin được đúc từ 100 kg vàng ròng và in chân dung Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: AFP) Đồng xu vàng có tên "Big Maple Leaf" do Xưởng đúc tiền Hoàng gia Canada đúc năm 2007 (Ảnh: Reuters) Đồng xu có đường kính 53 cm, dày 3 cm, đúc từ 100 kg vàng ròng (Ảnh: Reuters) Đồng tiền xu này được khắc mệnh giá là 1 triệu đô la (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, giá trị thực được tính bằng tổng số vật liệu dùng để đúc nó là 4 triệu USD (Ảnh: Zero Hedge) Một mặt của đồng xu in hình những chiếc lá phong - thực vật đặc trưng ở Canada (Ảnh: Daily Express) Đồng tiền vàng khổng lồ đã được đưa đến trưng bày ở Berlin từ tháng 12/2010, đến ngày 27/3/2017 đã bị trộm đánh cắp (Ảnh: CTV News) Bảo tàng Bode ở Berlin là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập tiền xu lớn nhất trên thế giới (Ảnh: Max Keiser) Theo cảnh sát Đức, tên trộm có thể sử dụng cầu thang tìm thấy ở khúc đường ray tàu hỏa gần bảo tàng để đột nhập vào bên trong (Ảnh: DW) Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm dấu vết của đồng xu quý hiếm, độc đáo này (Ảnh: KT

