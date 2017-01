Dứa phụng - Cây cảnh “độc” trưng Tết

Nông dân miền Tây lãi lớn nhờ trồng dứa phụng phục vụ Tết (Ảnh: TTXVN) Dứa phụng là loại cây cảnh mới, độc đáo (Ảnh: TTXVN) Loại cây cảnh này có quả phân thành nhiều nhánh, nhiều tầng, tạo hình giống như chim phượng với ý nghĩa mang đến tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ (Ảnh: TTXVN) Dứa phụng tương tự như các giống dứa Queen, dứa Cayen được trồng phổ biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu Trái dứa phụng gồm một thân chính to gấp đôi trái dứa thường và nhiều trái nhỏ xung quanh mà người dân gọi là trái đeo (Ảnh: TTXVN) Nhìn trái dứa phụng làm người ta mường tượng hình ảnh chim công, chim phụng với màu sắc sặc sỡ, bắt mắt (Ảnh: biggreen) Trái càng to, có nhiều trái đeo quanh mình càng đẹp và có giá trị (Ảnh: TTXVN) Quả dứa phụng được đánh giá là đẹp khi có phần đầu xòe to, đỏ rực như đuôi phụng, phần cuống có nhiều quả nhỏ bao quanh Loại dứa này là dứa cảnh, chỉ để trưng trong mấy ngày Tết, không ăn được (Ảnh: TTXVN) Trước đây, loại dứa này chỉ được một vài nông dân trồng quanh nhà cho đẹp trong ba ngày Tết (Ảnh: KT) Loại dứa này thích hợp với thổ nhưỡng Đồng Tháp Mười (Ảnh: Dân Việt) Thông thường, dứa phụng trồng từ 12 đến 18 tháng đã có thể xử lý để cho trái (Ảnh: Dân Việt) Khách hàng mua dứa phụng tại vườn với giá 400.000 đồng/cặp (Ảnh: Dân Việt) Có những cây đẹp, giá lên đến cả triệu đồng (Ảnh: Dân Việt) Do khóm phụng có màu sắc sặc sỡ và hình dáng lạ nên rất được các khách ưa chuộng mua về chưng trên mâm ngũ quả ngày Tết (Ảnh: Dân Việt)

