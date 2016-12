Hà Nội không cắt điện dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2017

Để đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn cho người dân trên địa bàn Thủ đô dịp Giáng sinh và năm mới 2017, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, củng cố lưới điện với mục tiêu cấp điện an toàn liên tục và chất lượng điện năng cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND TP Hà Nội, các cơ quan văn hoá – thể thao, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng.

Các khu vực trọng điểm của TP Hà Nội được đảm bảo điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng.

Đồng thời, các đơn vị đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho tất cả các nhà thờ Kito giáo và các đại điểm đồng bào Kito giáo tổ chức đón Noel, địa điểm diễn ra Lễ hội, các nơi vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, EVN HANOI sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0h00’ ngày 24/12 đến 12h00’ ngày 25/12. Trong dịp Tết Dương lịch 2017, các đơn vị không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0h00’ ngày 30/12 đến 24h00’ ngày 2/1/2017.

Đối với những địa điểm đặc biệt quan trọng như Nhà thờ và các nơi đồng bào Kito giáo tổ chức đón Noel trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; các cụm Văn hoá vui chơi xung quanh Hồ Gươm, công viên Thống nhất, công viên Bách thảo, công viên Thủ Lệ, các nhà Văn hoá, câu lạc bộ, cụm VHTT, Trung tâm TDTT, trung tâm văn hoá, sân khấu ngoài trời tại Đền Bà Kiệu, Vườn hoa Lý Thái Tổ,Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng.

EVN HANOI đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội kiểm tra toàn diện các trạm 110 kV, các đường dây 110 kV. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, bố trí lực lượng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến 110kV cấp cho các trạm 110kV trọng điểm, bố trí lực lượng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm.

Công nhân điện lực kiểm tra các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Đối với các Công ty Điện lực trực thuộc EVN HANOI, chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan, đảm bảo các yêu cầu phục vụ điện tại các nhà thờ và các nơi đồng bào Kito giáo tổ chức đón Noel, tại các nơi tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới và kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục.

Bố trí lực lượng trực vận hành tại các điểm đảm bảo điện, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư dự phòng, các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố. Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cư­ờng cho các trạm trọng điểm, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống./.