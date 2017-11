Hoa tươi hút khách, quà tặng trầm lắng trước ngày 20/11

Trong khi các cửa hàng hoa nhộn nhịp, chuẩn bị dự trữ nhiều loại hoa để phục vụ nhu cầu của khách hàng thì mặt hàng quà tặng lại kém phong phú, trầm lắng.

Các mặt hàng quà tặng cho thầy cô giáo vào dịp 20/11 năm nay vẫn là những mặt hàng quen thuộc như: Tranh chữ thư pháp, đĩa vẽ thư pháp, các bộ hộp quà tặng dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm, ly tách trà, khăn choàng, thiệp chúc mừng…

Quà tặng đĩa chữ thư pháp có giá 53.000 đồng.

Các sản phẩm quà tặng này được bày bán tại các nhà sách, phố sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), các cửa hàng lưu niệm, siêu thị… Giá của mỗi sản phẩm trung bình từ 50.000 - 500.000 đồng, có thể kể đến như: Tranh chữ thư pháp có giá 265.000 đồng, đĩa chữ thư pháp có giá 53.000 đồng, bộ hộp quà tặng dầu gội đầu có giá 200.000 đồng…

Một số cửa hàng áo quần, giày dép có chương trình giảm giá từ 10% -20% tri ân thầy cô giáo. Nhìn chung năm nay, thị trường quà tặng không có nhiều sản phẩm mới. Ở các gian hàng bày bán các sản phẩm bán quà tặng ở các nhà sách, các siêu thị khu vực quận 1, quận 5, lượng khách đến ít, sức mua không nhiều.

Tranh chữ thư pháp viết về tri ân thầy cô giáo có giá 265.000 đồng bày bán tại nhà sách Fahasa.

Trong khi đó, thị trường hoa tươi và thiệp chúc mừng lại có sức hút lớn. Các cửa hàng hoa tươi dọc các tuyến đường ở khu vực Quận 1 như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, chợ Bến Thành… tấp nập khách mua hoa, đặt hoa. Các chủ cửa hàng hoa cũng nhập hoa về dự trữ cách đây hơn 1 tuần với nhiều chủng loại hoa.

Anh Trần Phạm Hùng chủ shop hoa tươi trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 (TP HCM).

Anh Trần Phạm Hùng, chủ shop hoa tươi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 cho biết, giá hoa trong năm nay tăng khoảng từ 15% - 20% so với năm ngoái. Lý do là nhiều loại hoa bị dập nát vì mưa bão nhiều nên ảnh hưởng đến nguồn hoa. Hoa được chọn chủ yếu là các loại hoa lan, cẩm tú cầu, đồng tiền và hoa hồng... Giá trung bình mỗi giỏ hoa năm nay từ 300.000 - 700.000 đồng, tăng so với năm trước khoảng 100.000 đồng, hoa bó từ 250.000 đồng trở lên.

“Bên tôi khách hàng cá nhân là nhiều còn trường học thì chưa thấy. So với số lượng đặt hàng của năm trước thì năm nay nhiều hơn, tăng lên khoảng 5% - 10 %, số lượng đơn hàng thì tăng lên nhưng giá thành sản phẩm hơi cao nên mình cũng không kỳ vọng nhiều cho kỳ 20/11” - anh Trần Phạm Hùng cho biết thêm./.

