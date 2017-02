Lượng khách đến mua sắm tại Saigon Co.op tăng mạnh trong dịp Tết

Tại buổi gặp gỡ đầu năm và báo cáo tình hình kinh doanh Tết 2017 với lãnh đạo Thành ủy và đại diện các cơ quan ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op, cho biết nhờ công tác chuẩn bị tốt từ nguồn hàng đến các nguồn lực nên hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra,... đã thu hút và phục vụ chu đáo cho lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng hơn gấp 3 lần trong dịp tết.

Đại diện Saigon Co.op cho biết lượng khách hàng tháng Tết tăng mạnh so với thường ngày.

Từ những tháng giữa năm, Saigon Co.op đã tích cực phối hợp với các nhà cung cấp có kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 đến 4 lần để chủ động điều tiết giá hàng hóa Tết, giúp người tiêu dùng mua sắm Tết an toàn và tiết kiệm, tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, hàng gia dụng và đồ uống.Tổng lượng hàng hóa cung ứng cho 3 tháng trước, trong và sau Tết được dự trữ dịp tăng 15% so với năm trước. Trong đó, công tác ứng vốn và triển khai dự trữ lượng hàng bình ổn trong tháng cao điểm Tết của Saigon Co.op đảm bảo theo đúng tiến độ; bao gồm 2.700 tấn gạo, 2.340 tấn đường, 1.720 tấn dầu ăn, 3.450 tấn thịt heo, 1660 tấn thịt gia cầm, 900 tấn thực phẩm chế biến và 7.050 tấn rau củ quả và 203 tấn thủy hải sản, tăng từ 12% đến 40% tùy nhóm. Các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 10% - 30%, dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm nước giải khát, bia, trái cây và rau củ quả.Ngoài việc tích cực tham gia chương trình bình ổn giá, Saigon Co.op còn tổ chức giảm giá mạnh hàng nghìn sản phẩm từ trước Tết. Co.opmart và Co.opXtra mỗi ngày đều áp dụng 2 đến 3 chương trình khuyến mãi nên hầu hết tất cả các mặt hàng đặc trưng Tết đều có giảm giá, từ thực phẩm tươi sống, đến lạp xưởng, các loại khô và các loại bánh kẹo, nước ngọt, thời trang nam nữ và dụng cụ nhà bếp, các mặt hàng trang trí Tết...có mức giảm giá từ 10% đến 50%. Các giải pháp giảm ùn tắc do lượng khách hàng tăng cao trong dịp Tết cũng được các siêu thị sáng tạo áp dụng nhiều giải pháp để phục vụ khách như bố trí thêm quầy tính tiền, đồng loạt tăng giờ mở cửa, đặc biệt một số siêu thị còn chủ động di dời toàn bộ xe nhân viên để nhường chỗ đậu xe cho khách.Kết quả tháng kinh doanh Tết, doanh thu và lượng khách trung bình của Co.opmart, Co.opXtra tăng gấp 3 lần ngày thường. Một số mặt hàng thực phẩm công nghệ, tươi sống có mức tăng trưởng gấp 4 đến 5 lần so với tháng kinh doanh thông thường. Riêng doanh thu các ngày đầu năm, từ mùng 2 đến mùng 6 tết, dù chỉ mở cửa phục vụ khoảng 4 tiếng/ ngày nhưng ước tính doanh số bán hàng cũng đạt gần 100 tỉ đồng.Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và CBNV Saigon Co.op, đã nỗ lực chuẩn bị hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm cao điểm tết của người dân Thành phố và các địa phương có Co.opmart hoạt động.Dịp tết này, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho CBNV, Saigon Co.op cũng đã nhận phụng dưỡng 85 mẹ Việt Nam anh hùng với kinh phí hơn 3 tỷ đồng, tặng gần 9.000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách khó khăn, các hộ nghèo thông qua vận động UB MTTQ quận huyện, các hộ nghèo tại địa phương nơi Co.opmart và các đơn vị thuộc Saigon Co.op trú đóng, cũng như các hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm bán hàng lưu động.

Ngay sau Tết, Saigon Co.op tiếp tục thực hiện thêm nhiều chương trình khuyến mãi, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách hàng như: Chương trình “Thực phẩm an toàn – Dinh dưỡng dồi dào”: giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng nhãn riêng; Chương trình “Ngày chung đôi”: giảm giá các mặt hàng kẹo, sô cô la, áo tình nhân, quà tặng, các hoạt động vui chơi, hoạt náo…nhân ngày Tình nhân 14/2; Chương trình tặng “80.000 Phiếu giảm giá thay lời chúc sức khỏe đầu năm” cùng các chương trình tích điểm thưởng, tặng bao lì xì,...