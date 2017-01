Mứt nhà làm cháy hàng dịp Tết

Trên thị trường hiện bày bán rất nhiều các sản phẩm mứt đủ chủng loại, hương vị. Tuy nhiên, nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm đã khiến cho nhiều nhiều chị em chọn cách tự làm mứt ăn ngày Tết vừa rẻ, vừa ngon lại hợp khẩu vị của người thân, bạn bè...

Mứt handmade có màu sắc được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe (Ảnh: nvcc)

Thị trường mứt tự làm khá đa dạng, ngoài mứt có vị dừa truyền thống, nhiều nơi có bán nhiều loại mứt có hương vị khác như mứt gừng, mứt café, mứt cacao, mứt gấc, mứt lá dứa…Năm nay ở nhiều địa chỉ bán hàng có xuất hiện thêm loại mứt hương vị trà xanh.

Cách thức kinh doanh mứt tự làm cũng phong phú. Nhiều nơi làm mứt sẵn rồi đăng tin rao bán hoặc cũng có nơi làm mứt theo đơn khách đặt hàng. Cũng có những nơi chỉ nhận bán sỉ (số lượng lớn) hay bán cả sỉ và lẻ.

Càng gần dịp Tết Nguyên đán, các loại mứt handmade có nguồn gốc rõ ràng với hương vị ngon và màu sắc đẹp càng được nhiều khách tìm mua để ăn và làm quà biếu.

Mứt handmade "cháy hàng"

Trước lo ngại dùng phải những sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo chất lượng, từ vài năm trở lại đây, nhiều bà nội trợ đã tự tay làm mứt phục vụ người thân và bạn bè, từ đó mà trào lưu làm và kinh doanh mứt handmade đã nở rộ.

Mứt dừa non lá nếp (Ảnh: nvcc)

Chị Hương (Hải Dương) được nhiều bạn bè, đồng nghiệp biết đến bởi kinh nghiệm làm mứt ngon và sạch qua các vụ Tết. Chị cho biết, trước đây, vào mỗi dịp Tết, chị khá lo lắng khi mua mứt ở bên ngoài vì nhiều lí do: "Mình luôn sợ khâu vệ sinh không đảm bảo và mứt có quá nhiều phẩm màu, hóa chất nếu mua ngoài thị trường. Từ chính việc muốn tự tay làm mứt cho nhà ăn và đem biếu, muốn dùng sản phẩm sạch, an toàn mà ý tưởng làm mứt handmade ra đời. Sau đó, mọi người ăn đều khen ngon và đặt hàng, nên từ 3 năm nay, mình đã bắt tay vào kinh doanh mứt Tết handmade".

Giải thích về sức hút của mứt handmade đối với nhiều gia đình, chị Hương cho biết, nhiều người chọn mua loại mứt này bởi đây là sản phẩm được làm tại nhà hoặc do người quen, bạn bè cung cấp nên khá yên tâm về chất lượng và nguồn gốc của nguyên liệu. Thứ hai, mứt handmade đa dạng về mùi vị và màu sắc và nên hợp khẩu vị của nhiều người.

Nguyên liệu sạch, khâu chế biến sạch là lí do nhiều người tìm mua mứt handmade để ăn và làm quà biếu mỗi dịp Tết. Những ngày này, nhu cầu đặt và mua mứt tăng đột biến nên sản phẩm này bán rất chạy, chị Hương chia sẻ.

Chị cũng cho biết, thời điểm hiện tại, lượng mứt nhà làm đã cung ứng đủ cho bạn bè, người thân, nhưng sắp tới, khi vào nửa tháng giáp Tết, chắn chắn sẽ bị khan hàng vì nhiều người đặt.

Bên cạnh mứt Tết handmade do gia đình hay người quen làm, có nguồn gốc đảm bảo, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại mứt, hoa quả sấy được quảng cáo là hàng handmade với mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng. Các chủ hàng đều khẳng định sản phẩm được tự làm, nguyên liệu rõ ràng, ngon sạch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về chất lượng của những loại mứt này.

Chị Thanh (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, Tết năm nay, chị muốn mua mứt số lượng lớn để làm quà mang về quê biếu người thân. Tham khảo vài trang bán hàng qua mạng, giá mứt được mời chào khá rẻ, chỉ từ 140.000 - 160.000 đồng/kg nên chị đang phân vân về chất lượng.

Cẩn trọng với mứt handmade trên 'chợ mạng’

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các bà nội trợ nên chọn mua mứt ở những nơi tin tưởng, thân quen, cam kết về chất lượng và công khai nguyên liệu, quy trình làm mứt để tránh mua phải hàng kém chất lượng trong dịp Tết.

Người tiêu dùng nên thận trọng với các loại mứt handmade bán tràn lan trên chợ mạng, không rõ nguồn gốc (Ảnh minh họa: KT)

Không khó để tìm ra những địa chỉ bán mứt qua trang mạng xã hội facebook,. Hoặc chỉ cần vào google tìm kiếm, đánh từ khóa “bán mứt Tết handmade”, "mứt Tết tự làm" hay "mứt Tết nhà làm", vô số thông tin về địa chỉ, giá cả, sản phẩm liên quan đến mặt hàng này hiện ra ngay.

Dù không ai kiểm chứng chất lượng, các loại mứt Tết trên 'chợ mạng' được bán với đủ mức giá, từ giá "bèo" đến giá cao ngất ngưởng.

Chiêu quảng cáo để hút khách duy nhất tại các trang này chỉ là từ khóa “nhà làm", "không chất bảo quản", "không phẩm màu, chất phụ gia”, đã đánh đúng tâm lý lo ngại thực phẩm không an toàn hiện nay của các bà nội trợ nên lượng đặt hàng ồ ạt tăng.

Chính vì người tiêu dùng ngày càng ưu ái các loại mứt theo kiểu tự làm nên đã phát sinh mánh lới làm ăn của một số thương lái, khi họ gắn mác “mứt nhà làm” để lừa gạt.

Thực tế thì đã có khá nhiều bà nội trợ, người tiêu dùng bị mắc mưu khi mua phải các loại bánh, mứt mà thương lái quảng cáo là do “nhà làm”, nhưng kỳ thực thì đó chỉ là các loại sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đại trà, hay các lò tư nhân thủ công chế biến không đảm bảo chất lượng, cũng như không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở dĩ các thương lái lừa gạt người tiêu dùng là do giá thành của loại hàng “mứt tết nhà làm” thường khá cao, có khi lên tới cả một, vài trăm ngàn đồng/1kg sản phẩm, trong khi hàng cùng chủng loại bán ở cửa hàng, quầy, sạp... ngoài chợ giá chỉ rẻ bằng một nửa.

Chính vì vậy, khi nhờ người quen giới thiệu, hay đưa thông tin lên các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, các thương lái thường nói chắc như đinh đóng cột là tự tay nhà làm, và chất lượng thì tuyệt hảo, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm...

Thực trạng thương lái mua bánh kẹo, mứt trôi nổi ngoài thị trường rồi bán lại cho người tiêu dùng với cái mác “nhà làm” đã, đang là cung cách làm ăn đáng báo động mà người tiêu dùng nên thận trọng, cảnh giác. Một khi không tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, hay có người thân cận, đáng tin cậy mua giúp thì không nên tin./.