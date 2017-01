Mỹ công bố đồng xu 100 USD bằng vàng ròng

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Cơ Quan Đúc Tiền Quốc Gia vừa trình làng một đồng tiền vàng mới với hình ảnh Lady Liberty (Nữ thần Tự do) mang gương mặt của một phụ nữ da màu.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, trên đồng tiền vàng in hình gương mặt của một phụ nữ da màu

Đồng xu 100 USD được sản xuất nhân kỷ niệm 225 năm sinh nhật của Cục đúc tiền kim loại Mỹ. Đồng xu này dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào ngày 6/4 tới.

Hai mặt của đồng tiền vàng Một mặt của đồng xu là chân dung Nữ thần Tự do nhìn nghiêng với đặc điểm của một người phụ nữ gốc Phi, đội vương miện ngôi sao, và hàng chữ "IN GOD WE TRUST" (Tin vào Chúa).

Hai bên là niên đại năm 1972 khi Cục đúc tiền kim loại thành lập và năm 2017 khi đồng tiền được đúc.

Mặt còn lại của đồng tiền là hình chim đại bàng tung cánh, bên dưới ghi mệnh giá 100 USD./.