Nắng nóng bất thường: Đào, quất sớm 'bung lụa', nông dân méo mặt

Nắng nóng bất thường ở miền Bắc kéo dài suốt mấy tháng nay khiến đào quất bung lụa sớm Chỉ còn cách Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, người trồng đào ở Nhật Tận và quất ở Tứ Liên (Hà Nội) đang trải qua một vụ mùa “coi như cho không” vì thời tiết nắng nóng như mùa hè Đào chết, quất cũng ngắc ngoải Hàng năm, cứ đến tháng 12, đào mới chỉ chớm ra nụ, quất thì mới có quả non xanh Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, đào ở làng Nhật Tân đã nở sớm, quất của Tứ Liên cũng chín gần hết khiến người nông dân của 2 làng này lao đao vì mất mùa Vào khoảng thời điểm này mọi năm, lẽ ra miền Bắc đang chìm trong những ngày giá buốt của mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời hiếm khi nào trên 18 độ C Năm nay,mùa đông được coi như nóng nhất trong lịch, Nắng nóng bất thường khiến đào nở sớm, đúng thời gian người dân chưa có nhu cầu chơi đào nên giá đào tại các chợ hoa ở Hà Nội đang lao dốc thảm hại Giá quất bớt thảm hại hơn nhưng vẫn thấp hơn so với năm ngoái. Nhiều người bán lắc đầu ngao ngán khi chưa đến Tết mà hoa đã tàn Gốc quất đang vào thời kỳ tạo dáng, quả bắt đầu ương chín nhưng lá bị quắt, úa vàng nên không đẹp

Nắng nóng bất thường ở miền Bắc kéo dài suốt mấy tháng nay khiến đào quất bung lụa sớm Chỉ còn cách Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, người trồng đào ở Nhật Tận và quất ở Tứ Liên (Hà Nội) đang trải qua một vụ mùa “coi như cho không” vì thời tiết nắng nóng như mùa hè Đào chết, quất cũng ngắc ngoải Hàng năm, cứ đến tháng 12, đào mới chỉ chớm ra nụ, quất thì mới có quả non xanh Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, đào ở làng Nhật Tân đã nở sớm, quất của Tứ Liên cũng chín gần hết khiến người nông dân của 2 làng này lao đao vì mất mùa Vào khoảng thời điểm này mọi năm, lẽ ra miền Bắc đang chìm trong những ngày giá buốt của mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời hiếm khi nào trên 18 độ C Năm nay,mùa đông được coi như nóng nhất trong lịch, Nắng nóng bất thường khiến đào nở sớm, đúng thời gian người dân chưa có nhu cầu chơi đào nên giá đào tại các chợ hoa ở Hà Nội đang lao dốc thảm hại Giá quất bớt thảm hại hơn nhưng vẫn thấp hơn so với năm ngoái. Nhiều người bán lắc đầu ngao ngán khi chưa đến Tết mà hoa đã tàn Gốc quất đang vào thời kỳ tạo dáng, quả bắt đầu ương chín nhưng lá bị quắt, úa vàng nên không đẹp