Ngắm top 10 thành phố đắt đỏ nhất hành tinh

Khảo sát của Mercer HR về chi phí sinh hoạt tại hơn 40 thành phố ở khắp các châu lục trên thế giới cho thấy, nhiều thành phố ở châu Á có tên trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới 10 thành phố đắt đỏ nhất hành tinh, dựa trên chi phí nhà ở, đi lại, giải trí, ăn uống, quần áo và đồ dùng gia đình... Thành phố Luanda của Angola đứng đầu bảng, tăng 1 bậc so với xếp hạng năm ngoài Đứng thứ nhì là Hong Kong (Trung Quốc), giảm 1 bậc so với năm vừa qua Tokyo của Nhật Bản đứng thứ 3. Năm ngoái thành phố này xếp thứ 5 Thành phố Zurich của Thụy Sỹ đứng thứ 4 Vị trí thứ 5 thuộc về Singapore Thành phố Seoul của Hàn Quốc xếp vị trí thứ 6 Geneva (Ảnh: Viator.com) Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đứng vị trí thứ 8 (Ảnh: Emaze) Thành phố New York của Mỹ xếp thứ 9 Bern là thành phố thứ 3 của Thụy Sỹ, sau Geneva và Zurich, có tên trong danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất hành tinh Thành phố siêu đắt đỏ Dubai không có tên trong top 10 Sydney của Australia xếp tận thứ 25

