Nghề nuôi đà điểu thu tiền tỷ mỗi năm

Anh Nguyễn Văn Trung ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) nuôi đà điểu mỗi năm anh cung ứng 500 con giống và hơn 40 tấn thịt đà điểu thương phẩm. Doanh thu bình quân đạt trên 5 tỷ. (Ảnh: Vietnamnet) Trang trại chăn nuôi đà điểu của anh Trung được thực hiện theo mô hình khép kín. (Ảnh: Vietnamnet) Trang trại nuôi đà điểu của chị Võ Thị Hằng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu là trang trại chăn nuôi đà điểu đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Chị Hằng đã đầu tư tới hơn 3 tỷ đồng cho xây dựng trang trại và mua 150 con giống nuôi thương phẩm và 100 con đà điểu to nuôi sinh sản. Qua 16 tháng nuôi, đà điểu đã bắt đầu đẻ trứng. Mỗi quả trứng có trọng lượng tới hơn 1kg, có giá bán 150.000 đồng/quả. Trang trại của chị Hằng còn cung cấp con giống đà điểu cho các trại khác. Trang trại đà điểu của ông Lê Văn Lượng ở tổ 6, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). (Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam) Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn nuôi, Hà Nội) được biết đến là một trong những địa chỉ uy tín về cung cấp giống cũng như thịt đà điểu tại phía Bắc. (Ảnh: Hội Nông dân) Nuôi đà điều cho thu nhập gấp 6 lần so với nuôi bò, gấp nhiều lần so với nuôi lợn, gà nhưng vốn đầu tư ban đầu rất lớn. (Ảnh: haiduongdost). Chị Nguyễn Thị Bình, thôn Tử Lạc, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với mô hình chăn nuôi đà điểu của mình (Ảnh:haiduongdost)./.

