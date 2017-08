Nhập siêu giảm xuống còn 2,13 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt hơn 269 tỷ USD, tăng tới hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhập siêu có xu hướng giảm (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, trong 8 tháng qua, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt hơn 133 tỷ USD, tăng gần 18% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt hơn 135 tỷ USD, tăng 22,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2017 ước tính thặng dư 400 triệu USD, qua đó giảm mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 8 xuống còn 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có kim ngạch tăng như: Điện thoại các loại và linh kiện, ước tính đến hết tháng 8/2017, đạt gần 26 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước; Hàng dệt may đạt 16,7 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; Hàng giày dép đạt hơn 9,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước…

Xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng/2017 ước đạt 4,75 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,88 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các nhiều hàng nhập khẩu chủ yếu cũng tăng so với cùng kỳ. Cụ thể máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước tính đến hết tháng 8/2017, đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại các loại và linh kiện, ước nhập khẩu đạt 8,74 tỷ USD. Xăng dầu nhập khẩu gần 8,65 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,46 tỷ USD.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước, năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm ngoái. Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 8 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 190.000 tỷ đồng, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái./.