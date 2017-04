Nhiều tỷ phú ở “thủ phủ” nuôi lợn lâm vào cảnh trắng tay

Nông dân ở "thủ phủ" nuôi lợn lớn nhất miền Bắc (ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình lục, tỉnh Hà Nam) đang điêu đứng vì không tiêu thụ được lợn Thị trường thịt lợn ế ẩm, xuất sang Trung Quốc khó khăn, giá lợn xuống thấp khiến nhiều “đại gia” lao đao Từ những người dân nghèo, xã Ngọc Lũ chẳng thiếu “tỷ phú nông dân”. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, nhiều tỷ phú lâm vào cảnh trắng tay vì ế hàng, giá chạm đáy Đã có một số đại lý thức ăn gia súc không thể cầm cự được nên đã đóng cửa, tạm ngừng phục vụ "thượng đế" Xã Ngọc Lũ có khoảng 2.000 hộ dân thì cũng phải có tới 1.500 hộ chăn nuôi lợn Đến nay, nhà nào nuôi ít nhất cũng có trăm con lợn trong chuồng, nhiều thì có đến cả nghìn con Dân nuôi lợn đang phải vật lộn từng ngày với đàn lợn lên đến cả ngàn con/hộ Nếu như trước đây giá lợn thịt thấp nhất cũng ở mức 40 nghìn đồng/kg lợn hơi thì đến nay giá giảm còn chỉ từ 28-30 nghìn đồng/kg. Với mức giá như hiện nay, người dân phải chịu lỗ ít nhất từ 2 triệu đồng/con Lợn càng to, dân càng lo vì không còn đủ tiền mua thức ăn cho lợn Nuôi càng nhiều càng “ngốn” nhiều cám, càng nợ nhiều tiền, đại lý cám cũng không có tiền cấp chịu cho họ Có nhà vì không còn tiền mua thức ăn nên đã giảm tần suất cho lợn ăn từ 3 xuống còn 1 bữa/ngày Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lợn ế, lợn rẻ là do thương lái Trung Quốc bỗng dưng ngừng nhập hàng, thị trường ảm đạm Giá lợn hơi quá thấp khiến người chăn nuôi lỗ nặng, có nhà "bốc hơi" đến cả vài tỷ đồng Ngoài thiệt hại lớn về kinh tế, "thủ phủ" nuôi lợn lớn nhất miền Bắc còn chìm trong ô nhiễm nghiêm trọng Người dân xã Ngọc Lũ đang phải chống chọi lại với ô nhiễm môi trường do xả thải từ các trang trại lợn Xác lợn chết bị vứt la liệt khắp nơi, phân hủy bốc mùi hôi thối khiến chính quyền xã Ngọc Lũ "đau đầu" với bài toán môi trường.

