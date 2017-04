Những doanh nhân Việt lọt top gương mặt trẻ nổi bật châu Á 2017

3 doanh nhân trẻ Việt Nam là Nguyễn Hải Ninh - CEO The Coffee House, Nguyễn Hoàng Trung - CEO Lozi, Nguyễn Hoàng Hải - CEO Canavi vừa lọt vào danh sách những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á năm 2017 do tạp chí Forbes bình chọn Nguyễn Hải Ninh, 29 tuổi, là nhà sáng lập của 2 chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng tại Việt Nam - Urban Station và The Coffee House Nguyễn Hải Ninh từng làm tại PepsiCo Việt Nam ở vị trí quản trị viên tập sự trước khi khởi nghiệp Hiện chuỗi The Coffee House đã có 43 cửa hàng trên cả nước, nhận được 1,8 triệu USD tiền đầu tư và đạt doanh thu khoảng 7 triệu USD Nguyễn Hoàng Hải, 26 tuổi, nhà sáng lập của Canavi Doanh nhân Nguyễn Hoàng Hải lập ra Canavi năm 2015, với mục tiêu kết nối phụ nữ với những công việc phù hợp sức khỏe và khả năng Trang web Canavi.vn được định vị là website tuyển dụng những vị trí bán hàng thời vụ, PG, người mẫu ảnh, MC, trợ lý, thư ký... Mới 24 tuổi, Nguyễn Hoàng Trung hiện là CEO của công ty Lozi Với ý tưởng xây dựng một ứng dụng công nghệ chia sẻ về ẩm thực và địa điểm ăn uống, Nguyễn Hoàng Trung bắt tay vào thực hiện dự án Lozi từ năm 2012 Năm 2015, Lozi đã huy động được hàng triệu USD vốn đầu tư từ nước ngoài Là ứng dụng tìm quán ăn, đến nay, nền tảng Lozi đã có hơn 2.000 nhà hàng đăng ký tham gia và gần 3 triệu người dùng

