Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2016

Năm 2016, kinh tế Việt Nam lập kỉ lục về số lượng doanh nghiệp mới, dự trữ ngoại hối, lượng vốn FDI, kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng chứng khoán... Trong năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. (Ảnh: Tạp chí tài chính) Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên Việt Nam có trên 100.000 doanh nghiệp thành lập trong một năm. (Ảnh: VOV) Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là 2.520.913 tỷ đồng. (Ảnh: Tạp chí tài chính) Dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay. (Ảnh minh họa: Tiền Phong) Đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD. (Ảnh minh họa: CafeF) Theo Tổng cục Hải quan, ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong năm 2016 đạt trên 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015. (Ảnh minh họa: Tạp chí Thông Tin Đối Ngoại) Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Tạp chí tài chính) Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 được đánh giá là 1 trong 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. (Ảnh minh họa: Dân trí) Chỉ số VN-Index tăng 15%, HNX-Index tăng 0,8%; mức vốn hóa thị trường đạt 1.765 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% GDP, tăng 30% . (Ảnh minh họa: Passion Investment) Tính đến ngày 26/12, Việt Nam có 2.556 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 15,18 tỷ USD. Tính chung, tổng vốn đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 24,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh minh họa: CafeF) Vốn FDI thực hiện đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%, cao nhất từ trước đến nay. (Ảnh minh họa: Báo đầu tư) Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015, là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. (Ảnh minh họa: VOV) Năm 2016, có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao chất lượng truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam... (Ảnh minh họa: Báo Hà Nội Mới)

