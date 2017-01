Những loài hoa “làm mưa làm gió” thị trường Tết 2017

Hoa là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về Hoa mai mang đến sắc xuân rực rỡ, và luôn là mặt hàng "ăn khách" trong dịp Tết (Ảnh: KT) Hoa đào luôn chiếm “ngôi vương” trong dịp Tết (Ảnh: KT) Mai đỏ là loại hoa được rất nhiều người ưa chuộng dịp Tết bởi sắc đỏ thắm của hoa làm cho căn nhà tràn đầy sức sống và cảm giác may mắn, an lành và tài lộc (Ảnh: KT) Loại hoa này tươi rất lâu, từ khi có nụ đến lúc hoa tàn là 2 tháng. Bạn có thể cắm hoa trong lọ hoặc trồng vào chậu để trưng ngày tết (Ảnh: KT) Hoa lan thường đượng khách hàng mua làm quà biếu dịp Tết (Ảnh: KT) Địa lan Trần mộng Sapa đang được nhiều đại gia săn lùng dù có giá rất đắt đỏ (Ảnh: KT) Hoa ly là loại hoa thường được trưng ngày Tết (Ảnh: Dân Việt) Những bông hoa ly đỏ luôn được khách hàng ưa chuộng dịp Tết. Không chỉ đẹp, tỏa hương thơm, hoa ly đỏ còn tươi khá lâu (Ảnh: KT) Hoa trạng nguyên (Ảnh: KT) Hoa trà là loài hoa quý được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng (Ảnh: KT) Ngoài màu sắc tuyệt đẹp, loài hoa này còn có mùi hương thơm ngát (Ảnh: KT) Hoa mẫu đơn nhập khẩu (Ảnh: KT) Loài hoa này tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, ngày xuân gia đình xum họp (Ảnh: KT) Hoa mào gà đắt hàng Tết Đinh Dậu 2017 (Ảnh: KT) Giá mỗi chậu hoa mào gà chơi Tết trung bình khoảng 300.000 - 500.000 đồng (Ảnh: KT) Hoa hải đường (Ảnh: KT) Hoa hồng leo nhập ngoại được nhiều khách hàng Việt tìm mua về trưng Tết (Ảnh: KT) Hoa hồng môn (Ảnh: KT) Hoa đỗ quyên không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của sự may mắn (Ảnh: KT)

