Những tấn than đầu tiên ra lò đầu năm 2017

Trong những ngày đầu tiên của năm 2017, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bắt đầu sản xuất để cho ra những tấn than đầu tiên.

Những mẻ than đầu tiên của công ty cổ phần than Hà Lầm ra lò trong đầu năm 2017

TKV đẩy mạnh tăng cường đổi mới công nghệ, cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất than, tự động hoá trong các nhà máy sàng tuyển, chế biến, nhiệt điện.

Không khí làm việc hăng say trong ngày đầu năm của công nhân Than Hà Lầm

Năm nay, kế hoạch sản xuất than nguyên khai của toàn tập đoàn là 33,8 triệu tấn, tiêu thụ 36 triệu tấn và điều hành linh hoạt theo thị trường; thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường; sản xuất, chế biến các chủng loại than đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo môi trường, đầu tư hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị...

Than được rót từ

Để đóng góp chung vào kế hoạch của Tập đoàn, trong những ngày đầu năm mới, tinh thần sản xuất của cán bộ, công nhân viên của các đơn vị thành viên như Công ty Cổ phần Than Hà Lầm được đẩy mạnh. Năm 2017, Than Hà Lầm đặt chỉ tiêu khai thác 2.600.000 tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò là 2.300.000 tấn, than lộ thiên là 300.000 tấn. Đảm bảo công suất thiết kế của 2 lò chợ cơ giới hoá công suất 1.200.000 tấn/ năm và công suất 600.000 tấn/năm.

Ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Than Hà Lầm cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn lại của -300, như boongke, hệ thống tàu đưa đón công nhân để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Đầu tư giám sát tập trung để quản lý việc công nhân ra vào lò. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới sắp xếp lao động cho hợp lý với tình hình sản xuất của công ty, tiếp tục khoán chi phí để tiếp kiệm, nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất".