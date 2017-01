Phật thủ có giá tiền triệu vẫn cháy hàng

Năm nay, thị trường Tết xuất hiện những quả phật thủ có giá hàng triệu đồng, thậm chí có cây phật thủ "khủng" trị giá vài chục triệu Độc nhất vô nhị phật thủ Đại Lộc Phát 68 triệu "khủng" nhất Bắc Bộ (Ảnh: Dân Việt) Nếu phật thủ Đại Lộc Phát 68 quả là cây phật thủ số 2 thì ở Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) sẽ không có cây phật thủ nào là cây số 1 (Ảnh: Dân Việt) Cây có 68 quả, đã 8 năm tuổi với bộ lá to xanh, thân cây to khỏe hùng vỹ (Ảnh: Dân Việt) Phật thủ Đại Lộc Phát có 68 quả được rao bán với giá 68 triệu đồng (Ảnh: Dân Việt) Đây là cây phật thủ duy nhất, độc nhất, đẹp nhất có hoa, lộc, trái màu xanh, vàng chanh, khỏe khoắn (Ảnh: Dân Việt) "Hoàng hậu" phật thủ này có 8 năm tuổi (Ảnh: Dân Việt) Có nhiều trái to, hình dáng độc lạ trên cây phật thủ Đại Lộc Phát này (Ảnh: Dân Việt) Hiện nay, ở Đắc Sở có hơn 100 hộ, mỗi hộ cũng khoảng 200 cây. Nhiều nông dân nơi đây đã trở thành triệu phú nhờ phật thủ (Ảnh: Gia đình Việt Nam) Theo quan niệm xưa, phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên, có mùi hương và tác dụng lưu giữ thần, Phật trong nhà để phù hộ cho gia chủ (Ảnh: Gia đình Việt Nam) Hình dáng của trái phật thủ khiến người ta liên tưởng đến bàn tay của đức Phật đang chắp ngón cầu nguyện (Ảnh: VietQ) Những quả phật thủ quý và đắt giá phải là những quả có "ngón tay" dài, đều, quả to, đặc biệt là ngón cuối cùng phải nằm ở chữ… Thái, theo cách tính: "Thịnh - Suy - Vi - Thái" (Ảnh: VietQ) Tùy thuộc vào mẫu mã, trọng lượng mà giá phật thủ tại vườn khác nhau. Nhìn chung, mức giá phổ biến dao động từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/trái (Ảnh: VietQ) Nhiều quả phật thủ dáng độc, lạ và trọng lượng lớn có giá vài triệu đồng. Thậm chí, có những quả phật thủ giá gần 10 triệu đồng (Ảnh: VietQ) Ngoài dùng để thờ cúng, phật thủ còn là một vị thuốc quý (Ảnh: KT) Mỗi mùa Tết, phật thủ cũng mang thu nhập về cho người dân vài trăm triệu đồng (Ảnh: KT) Những vườn phật thủ tiền tỉ bước vào vụ bội thu của người Đắc Sở (Ảnh: Gia đình Việt Nam) Mặc dù, việc trồng cây phật thủ đòi hỏi kỹ thuật, cầu kỳ nhưng với những kinh nghiệm trồng cam, quýt nhiều năm, phật thủ Đắc Sở luôn đứng đầu về hình thức, số lượng trong cả nước (Ảnh: Gia đình Việt Nam) Trong mỗi vườn cây phật thủ, số những quả "Bàn tay Phật" đẹp mắt này chỉ đếm trên đầu ngón tay (Ảnh: Gia đình Việt Nam) Ngay tại vườn, những quả phật thủ này được bán với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy hình thức từng quả (Ảnh: Gia đình Việt Nam)

