Sàn chứng khoán bật tăng điểm khi FED công bố giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định giữ nguyên các mức lãi suất từ 0,5%-0,75%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này công bố

kết quả cuộc họp chính sách kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền.

Sau động thái không nâng lãi suất của FED, các chỉ số chính trên sàn chứng khoán New York đã bật tăng. Cả 3 chỉ số chính trên sàn New York đã bật tăng gần 1% giá trị. Đồng USD tăng giá trở lại so với Euro, hiện 1 Euro đổi được 1,076 USD.

Lần gần đây nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất là trong cuộc họp hồi tháng 12 năm ngoái.

Hiện FED không đề cập đến chuyện khi nào sẽ tăng lãi suất tiếp mà chỉ nhận định nội các mới tạo ra những điều khó dự đoán.

Trong cuộc họp tháng 12 năm ngoái, FED dự đoán sẽ có 3 lần tăng lãi suất trong năm 2017.

Theo tính toán, nếu FED tăng lãi suất với tốc độ nhanh, sẽ có hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng. Đó là những người vay tiền mua nhà, mua xe hay vay để trả các khoản nợ thẻ tín dụng.

Chủ tịch FED, bà Janet Yellen không tổ chức họp báo sau cuộc họp chính sách lần này mà sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào giữa tháng 2. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED - dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 – 15/3 sắp tới./.