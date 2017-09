Sapphire - “Viên kim cương” trong tổ hợp đáng sống TNR Goldmark City

Theo thông tin từ phía chủ đầu tư, số lượng các giao dịch căn hộ Sapphire trong tổ hợp TNR Goldmark City thời gian vừa qua luôn ở mức cao, đã gây chú ý mạnh trên thị trường bất động sản Hà Nội. Vậy điều gì ở Sapphire đã khiến khách hàng mạnh tay chi tiền đến thế?

Toạ lạc giữa không gian “Singapore trong lòng Hà Nội”, phân khu Sapphire được giới đầu tư ví von như viên kim cương tại dự án phía Tây Thủ đô - TNR Goldmark City, tạo nên một tổng thể các giá trị theo phong cách hiện đại và hoàn mỹ.

Thiết kế thời thượng

Tọa lạc tại 136 Hồ Tùng Mậu, TNR Goldmark City là điểm kết nối giao thông linh hoạt cùng nhiều tiện ích đồng bộ. Trong đó, Sapphire được coi là một “cơn gió lạ” mang vẻ đẹp quyến rũ, tiềm ẩn và mới mẻ thu hút đông đảo những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống vừa đẳng cấp vừa khác biệt.

Các căn hộ tại phân khu Sapphire được thiết kế tối ưu để đón nắng, gió.

Được thiết kế tối ưu để đón nắng, gió với tầm nhìn rộng mở, các căn hộ trong khu Sapphire được trang bị hệ cửa Eurowindow cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện và khoá điện tử Hafele với công nghệ tiên tiến nhất vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại mang tới sự an toàn cho chủ nhân. Ngoài ra, tại đây, hệ thống nước sạch thành phố được thiết kế thêm một lớp lọc sử dụng thiết bị của hãng Pentair (thương hiệu Mỹ) nhằm loại bỏ những tạp chất trước khi đến từng căn hộ.

“Tại phân khu Sapphire, toàn bộ hệ thống điện được thiết kế thông minh và đều là sản phẩm của các thương hiệu uy tín như Legrand (Pháp), Taisin (Singapore), đảm bảo an toàn điện trong căn hộ, điện lưới cấp cho dự án được lấy từ hai nguồn độc lập hạn chế mất điện dù có xảy ra sự cố hạ tầng điện trong khu vực”, đại diện quản lý tòa nhà cho biết.

Ngoài vị trí, tiện ích, dịch vụ thì an ninh là vấn đề hàng đầu được rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn nơi an cư. Thấu hiểu tâm lý đó, TNR Goldmark City đã triển khai hệ thống an ninh Video door Phone được trang bị trong từng căn hộ giúp nhận diện khách ngay từ sảnh tầng 1. Hệ thống an ninh 3 lớp, tất cả các thang máy được trang bị camera và được giám sát nhằm đảm bảo kiểm soát toàn bộ toà nhà. Những khối Pavillion khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép lấp lánh đầy sắc màu chính là điểm nhấn khác biệt của phân khu Sapphire.

Xứng tầm với danh hiệu tổ hợp đáng sống nhất phía Tây Thủ đô, TNR Goldmark City được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ ngay từ ban đầu nhằm phục vụ cuộc sống tối ưu nhất cho cư dân. Bãi đỗ xe ở đây được trang bị hệ thống báo chỗ trống hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân và khách hàng trong việc tìm và đỗ xe tại các tầng hầm.

Hệ thống phòng chống cháy nổ được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sự an toàn cho cư dân trong quá trình sử dụng. Các thiết bị báo cháy cao cấp được trang bị tới từng căn hộ nhằm giúp phát hiện và xử lý nhanh và chính xác nhất trong trường hợp xảy ra sự cố.

Có thể nói đây là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội tích hợp những tiện ích hiện đại này.

An cư viên mãn

Đúng như tên gọi “sapphire”, sự xuất hiện của những khối Pavillion khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép lấp lánh đầy sắc màu chính là điểm nhấn khác biệt khó có thể tìm thấy ở dự án nào khác.

Sự kiện khai trương tầng mẫu và căn hộ thực tế Sapphire sẽ diễn ra vào ngày 17/9/2017 tại Văn phòng bán hàng dự án ở địa chỉ 136 Hồ Tùng Mậu – Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Để biết thêm thông tin cũng như được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý phân phối chính thức của dự án TNR Goldmark City: Danko Group: 0902.883.896 Viethomes: 0934.955.558 KhangLand: 0904.888.658 Thuận Phát Land: 0981.007.333

Trong không gian độc đáo đầy cảm xúc này, các cư dân tương lai không những trút bỏ được hết mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn có thể tận hưởng những phút giây thư giãn ấm áp cùng người thân yêu.

Lựa chọn khu Sapphire, cư dân còn được hưởng tất cả các tiện ích sẵn có của TNR Goldmark City bao gồm: các quảng trường lớn, khu thể thao, sân chơi cho trẻ em, trường mầm non, trường học liên cấp chuẩn quốc tế, bể bơi trong nhà và ngoài trời, siêu thị và trung tâm thương mại, phòng tập gym - yoga hiện đại, các salon, spa làm đẹp uy tín, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế…

Đặc biệt, điều làm nên sức hấp dẫn riêng biệt của Sapphire chính là 4 khu vườn trên cao Sky Garden độc đáo với các phong cách bài trí khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng của cư dân.

“Vườn Hương” đầy lãng mạn với những khóm hoa đầy màu sắc.

“Vườn Đinh Tâm” dành riêng cho những cư dân cần không gian thanh tịnh để thiền, yoga hay đơn giản là thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Không gian xanh mướt kết hợp với âm nhạc và ánh sáng sẽ giúp cư dân quên đi mọi âu lo của cuộc sống, trở về tổ ấm chan chứa đầy yêu thương.

Nếu như “Vườn Hương” là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người yêu hoa, yêu màu sắc hay đang tìm kiếm một không gian lý tưởng cho những buổi hẹn hò lãng mạn thì “Vườn Cảm Xúc” lại là nơi cả gia đình có thể sum vầy, chơi đùa cùng nhau trong không gian mang đậm chất nghệ thuật từ thảm cỏ, cây xanh và những con đường uốn lượn nhẹ nhàng. “Vườn Nhiệt Đới” lại giống như một khu rừng thu nhỏ ở trên cao, những tầng cây xanh với tán rộng, hoa tươi và tiếng gió rì rào không dễ bắt gặp ở chốn đô thị ồn ào.

Với Sapphire, cư dân sẽ có những khoảng thời gian và không gian để tịnh tâm, chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, đưa dự án này trở thành tiêu điểm không thể bỏ qua của thị trường bất động sản trong tháng 9 này./.

Giải mã “ẩn số” trên thị trường bất động sản VOV.VN -Thị trường bất động sản Việt Nam có cái tên khi mới đầu xuất hiện là một “ẩn số”, nhưng đã nhanh chóng trở thành “người khổng lồ”.